Τι προβλέπεται για την καταχώριση των απουσιών των μαθητών στις εορταστικές εκδηλώσεις και την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Με τις σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου να πλησιάζουν, μαθητές και εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για τη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία, αλλά και για τις μαθητικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι ισχύει σχετικά με τις απουσίες των μαθητών στην σχολική γιορτή και στις πρόβες της παρέλασης.

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά, η σχολική γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί παραμονές της εθνικής επετείου ήτοι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι η ημέρα της εθνικής επετείου και αποτελεί σχολική αργία. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιείται στις 28 Οκτωβρίου, η μαθητική παρέλαση πραγματοποιείται την προηγούμενη ημέρα στις 27 του μήνα και η καθιερωμένη σχολική γιορτή είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου.

Η σχολική γιορτή στις 27 Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις απουσίες

Η σχολική εκδήλωση για την επέτειο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της γιορτής τηρείται παρουσιολόγιο, επομένως η απουσία μαθητή καταγράφεται. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες, ενώ στα Δημοτικά η διάρκεια καθορίζεται από τον διευθυντή ή τη διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει αφηγήσεις, ποιήματα, τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και ιστορικές αναφορές στα γεγονότα του 1940. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και τους παραστάτες, καθώς και οι απονομές βραβείων και αριστείων. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, τα παιδιά αποχωρούν.

Το πρωτόκολλο για τις απουσίες για τις πρόβες της παρέλασης

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις πρόβες που πραγματοποιούνται ενόψει της μαθητικής παρέλασης. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην παρέλαση ακολουθούν το πρόγραμμα προετοιμασίας που καθορίζει η σχολική μονάδα. Οι απουσίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των προβών της παρέλασης καταγράφονται μεν αλλά και δεν προσμετρώνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή. Πρόκειται για ειδική ρύθμιση που αφορά τη συμμετοχή των μαθητών στην προετοιμασία της παρέλασης.

Η ίδια η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα εθνικής επετείου και σχολική αργία. Τα σχολεία είναι κλειστά και οι μαθητές εφόσον συμμετέχουν στις μαθητικές παρελάσεις καλούνται να δώσουν υποχρεωτικά το παρών. Σε περίπτωση που ένας μαθητής δεν μπορέσει να συμμετάσχει στην παρέλαση εξαιτίας απρόβλεπτου γεγονότος ή λόγου ανωτέρας βίας, δεν τίθεται ζήτημα απουσίας από τα μαθήματα, καθώς εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει κανονικό διδακτικό πρόγραμμα.