Αν και φέτος η αργία της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» μεσοβδόμαδα, αποτελεί την ιδανική στιγμή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Η 28η Οκτωβρίου θεωρείται η ιδανική ευκαιρία για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα και μία φθινοπωρινή εκδρομή σε προορισμούς κοντά στην Αθήνα.

Από γραφικά χωριά μέχρι παραθαλάσσιες βόλτες, λίμνες και μέρη γεμάτα φυσική ομορφιά, υπάρχουν επιλογές για κάθε διάθεση και γούστο.

Έτσι, αν και φέτος η αργία έρχεται μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα Τετάρτη, η μέρα θεωρείται ιδανική για μία μονοήμερη σε κοντινούς προορισμούς για φαγητό και βόλτα μακριά από την πόλη.

Ανακαλύψτε τρεις προορισμούς που αξίζει να επισκεφθείτε τη 28η Οκτωβρίου, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψετε μακριά από το κέντρο.

3 πρωτότυποι προορισμοί για εκδρομή κοντά στην Αθήνα

Λιβαδειά

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Η Λιβαδειά ανήκει στους προορισμούς που αποτελούν ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Σε απόσταση περίπου 1,30 ώρας από την Αθήνα, στο νομό Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα απλώνεται μία κωμόπολη με πλούσια φυσική ομορφιά τρεχούμενα νερά και πέτρινα γεφύρια μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Οι πηγές της Κρύας αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για χαλαρές βόλτες. Η εκδρομή μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με έναν σύντομο περίπατο μέσα στη φύση και φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες.

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Χαλκίδα

Η Χαλκίδα αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν μία εύκολη και γρήγορη μονοήμερη εκδρομή με θέα την θάλασσα.

Σε απόσταση περίπου μίας ώρα από την Αθήνα, στην Εύβοια, ξεχωρίζει για την παραθαλάσσια βόλτα, τα γραφικά σημεία και την ατμόσφαιρα που παραμένει ζωντανή κάθε εποχή του χρόνου.

Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι η παλιά γέφυρα του Ευρίπου, όπου παρατηρείται το εντυπωσιακό φαινόμενο των «τρελών νερών», με την κατεύθυνσή τους να αλλάζει συνεχώς.

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Λίμνη Δόξα

Η Λίμνη Δόξα αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τη φθινοπωρινή φύση.

Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Αθήνα, στην περιοχή της Κορινθίας, βρίσκεται μία πανέμορφη λίμνη που περιβάλλεται με βουνά και πυκνή βλάστηση, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό για χαλαρές βόλτες και εξερεύνηση.

Το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που βρίσκεται σε μία στενή λωρίδα γης μέσα στη λίμνη, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής.

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