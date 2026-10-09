Τρεις προορισμοί της Ελλάδας που αξίζει να γνωρίσετε καλύτερα τον Οκτώβρη.

Ο Οκτώβρης, αποτελεί για πολλούς έναν από τους πιο αγαπημένους μήνες του φθινοπώρου. Το έντονο κρύο δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του, η φύση ντύνεται με τα πιο «ζεστά» της χρώματα και η καθημερινότητα έχει επιστρέψει στους γνώριμους ρυθμούς της.

Τα Σαββατοκύριακα, λοιπόν, προσφέρονται για μικρές αποδράσεις και σύντομες εξορμήσεις, με πολλές γωνιές της Ελλάδας να αποτελούν την τέλεια αφορμή για μία ανάσα δροσιάς δίπλα στη φύση.

Από τα γραφικά χωριά και τα ορεινά τοπία, μέχρι τις καταπράσινες διαδρομές και τους ήρεμους προορισμούς, ο Οκτώβρης είναι ίσως ο κατάλληλος μήνας για να απομακρυνθείτε από την πόλη και να απολαύσετε το φθινοπωρινό τοπίο.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς προορισμούς του φθινοπώρου, αναδεικνύονται τρεις που «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Τρεις παραμυθένιοι προορισμοί για τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου

Καλάβρυτα

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Τα Καλάβρυτα απέχουν περίπου 2 ώρες από το κέντρο της Αθήνας και αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς φθινοπωρινούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Πρόκειται για μία ορεινή κωμόπολη του Νομού Αχαΐας, που φιλοξενείται στις πλαγιές του Χελμού και ξεχωρίζουν για τα γραφικά σημεία, το φυσικό τοπίο και τις διαδρομές μέσα στην φθινοπωρινή φύση.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής είναι ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, μία από τις πιο ξεχωριστές σιδηροδρομικές διαδρομές της Ελλάδας που συνδέει τα Καλάβρυτα με το Δομοκό και περνάει μέσα από το εντυπωσιακό φαράγγι του Βουραϊκού.

Καρπενήσι

Το Καρπενήσι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 ωρών από το κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Ευρυτανίας και αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει το βουνό και τη φύση με το υδάτινο στοιχείο.

Τα πυκνά δάση, τα ποτάμια και οι ορεινές διαδρομές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα όμορφο σκηνικό που αναδεικνύεται στις αρχές του φθινοπώρου και τα ζεστά χρώματα.

Η Μονή Προυσού, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής και ένα από τα σημεία που αξίζει να τα επισκεφθείτε αν βρεθείτε στο Καρπενήσι. Η διαδρομή μέχρι εκεί προσφέρει μαγικές εικόνες μέσα σε μοναδικά φυσικά τοπία.

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Τρίκαλα Κορινθίας

Ίσως ο πιο γνωστός φθινοπωρινός, αλλά και χειμερινός προορισμός που βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και ενδείκνυται για τις πρώτες φθινοπωρινές αποδράσεις.

Τα Τρίκαλα βρίσκονται χτισμένα στις πλαγιές της Ζήρειας και χωρίζονται σε τρεις διαφορετικούς οικισμούς, τα Άνω, Μεσαία και Κάτω Τρίκαλα, με τον κάθε έναν οικισμό να διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου.

Η πλούσια βλάστηση που τα περιβάλλει, η όμορφη θέα και η μυρωδιά από το τζάκι ταιριάζουν στις εκδρομές του Οκτωβρίου, την ώρα που η φύση προσφέρεται για ήρεμες βόλτες και χαλαρές στιγμές.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Λίμνη Δόξα, ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία της ορεινής Κορινθίας. Περιτριγυρισμένη από έλατα και βουνά, αποτελεί ιδανικό σημείο για μια στάση και μια ήρεμη βόλτα, ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς μήνες.

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