Εκδρομή σε ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Κορινθίας.

Η ορεινή Κορινθία θεωρείται εδώ και αρκετά χρόνια ένας από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Αττικής που επιλέγουν να ταξιδέψουν σε έναν σύντομο προορισμό, μακριά από την καθημερινότητα.

Τα Τρίκαλα Κορινθίας, ίσως, και να αποτελούν έναν από τους πιο γνωστούς οικισμούς της περιοχής, που απλώνεται στις πλαγιές της Ζήρειας και φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατοντάδες επισκέπτες, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Στην ευρύτερη περιοχή, ωστόσο, υπάρχουν και προορισμοί λιγότερο γνωστοί, αλλά το ίδιο εντυπωσιακοί.

Ένας από αυτούς είναι και η Καρυά Κορινθίας, ένα από τα πιο απομονωμένα και ορεινά χωριά της περιοχής.

Επίσκεψη στην Καρυά Κορινθίας

Η Καρυά Κορινθίας, βρίσκεται δυτικά του Κιάτου και είναι χτισμένη στις πλαγιές της Ζήρειες σε υψόμετρο περίπου 1.300 μέτρων και αποτελεί ένα από τα πιο ορεινά κατοικήσιμα χωριά της Πελοποννήσου.

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Ανήκει στον Δήμο Ξυλόκαστρου – Ευρωστίνης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες διαθέτει 48 κατοίκους.

Το χωριό, ωστόσο, έχει μία μακρά ιστορία στον χρόνο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Καρυά αποτελούσε ένα από τα κεφαλοχώρια της ορεινής Κορινθίας, με ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, στην Επανάσταση του 1821, είχε τον δικό της ρόλο καθώς οι κάτοικοί της συμμετείχαν στον Αγώνα.

Σήμερα, η παράδοση του τόπου και η πλούσια ιστορία του φαίνεται τόσο από τα ιστορικά σημεία όσο και από τις εκκλησίες, τις παραδοσιακές γεύσεις και τους κατοίκους της.

Το χωριό διαθέτει σημαντική εκκλησιαστική κληρονομιά.

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Ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία είναι το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του Χάρου, που λέγεται ότι χτίστηκε τον 130 αιώνα και διατηρεί ορισμένα μέρη από τις παλαιές αγιογραφίες.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η κεντρική εκκλησία του χωριού, η Κοίμηση της Θεοτόκου, με την κατασκευή της να χρονολογείται το 1849,

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Καρυά είναι χτισμένη μέσα σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, στις πλαγιές της Ζήρειας, και περιβάλλεται από πυκνά δάση και καταπράσινα τοπία.

Το χειμώνα, το χωριό προσφέρεται για ήρεμες αποδράσεις μέσα στη φύση, ενώ απέχει λίγα χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο γίνεται σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το χιόνι και τις δραστηριότητες.

Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η Καρυά, προσφέρει την ευκαιρία για μια διαφορετική απόδραση, γεμάτη βουνό, παράδοση και ηρεμία.