Έξι προορισμοί του εξωτερικού για τις πιο μαγικές χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Τα Χριστούγεννα για το 2026 βρίσκονται πλέον μια ανάσα μακριά και η γιορτινή ατμόσφαιρα έχει ήδη αρχίσει να κατακλύζει τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Πολλές περιοχές της χώρα ετοιμάζονται να φορέσουν τα γιορτινά τους, με την ατμόσφαιρα να γίνεται όλο και πιο ζεστή όσο περνάνε οι μέρες.

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι όσοι προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος είναι ο κατάλληλος προορισμός για εκείνους, που θα φιλοξενήσει τις αναμνήσεις των Χριστουγέννων τους.

Κάθε χρόνο, αρκετοί επιλέγουν περιοχές εντός συνόρων, όμως στην Ευρώπη υπάρχουν πόλεις όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν με έναν διαφορετικό και άκρως γοητευτικό τρόπο.

6 προορισμοί της Ευρώπης για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές

Στρασβούργο, Γαλλία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Στρασβούργο βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία, στην περιοχή της Αλσάτιας, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, και αποτελεί έναν από τους πιο φημισμένους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης.

Με την πάροδο του χρόνου, έχει κερδίσει τον τίτλο της «Πρωτεύουσας των Χριστουγέννων», καθώς κάθε Δεκέμβριο η περιοχή μετατρέπεται σε ένα πραγματικό παραμύθι.

Η ιστορική παλιά πόλη, ντύνεται με τα γιορτινά της, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που αξίζει να ανακαλύψετε την περίοδο των εορτών.

Οι τοπικές αγορές, τα ξύλινα σπιτάκια και τα μαγαζιά προσφέρουν τοπικές λιχουδιές, ζεστό κρασί, στολίδια και πρωτότυπες ιδέες για δώρα. Μια βόλτα στη συνοικία Petite France, ανάμεσα στους στολισμένους δρόμους, είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς γιατί το Στρασβούργο αποτελεί έναν από τους πιο μαγευτικούς χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης.

Βιέννη, Αυστρία

Η Βιέννη βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Αυστρίας, στις όχθες του Δούναβη και αποτελεί την πρωτεύουσα της χώρας, με το τοπίο να απαρτίζεται από σημεία της αυτοκρατορικής ιστορίας της, παλάτια και σημεία που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν.

Η Βιέννη είναι ένας προορισμός που αποκτά μία ακόμη μεγαλύτερη γοητεία κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Οι πλατείες και τα ιστορικά κτίρια στολίζονται εντυπωσιακά, ενώ οι χριστουγεννιάτικες αγορές δημιουργούν μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά της πόλης.

Σε πολλές από τις γειτονιές της, τα Χριστούγεννα φιλοξενούνται αγορές που βάζουν κάθε επισκέπτη στο κλίμα των εορτών.

Η πιο γνωστή από αυτές, βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχείο, με στολισμένα ξύλινα και περίπτερα να προσφέρουν λιχουδιές και παραδοσιακά γλυκά.

Πράγα, Τσεχία

Η Πάργα είναι μία από εκείνες τις πόλεις της Ευρώπης που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της πολυμορφία και τα εντυπωσιακά ιστορικά μνημεία.

Το Κάστρο της Πράγας, η Γέφυρα του Καρόλου και οι πύργοι που δεσπόζουν πάνω από την πόλη δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό, ιδιαίτερα όταν ο χειμώνας δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, η Παλιά Πόλη γεμίζει φώτα, στολίδια και γιορτινές μελωδίες, με την κεντρική αγορά στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης να αποτελεί σημείο συνάντησης για τους ντόπιους και τους επισκέπτες.

Ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ξύλινα σπιτάκια, παραδοσιακά τσέχικα εδέσματα και ζεστό κρασί συνθέτουν την απόλυτη γιορτινή εμπειρία.

Νυρεμβέργη, Γερμανία

Η Νυρεμβέργη αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και αν αποφασίσει να βρεθεί εκεί.

Βρίσκεται στη Βαυαρία στη νότια Γερμανία, και αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της περιοχής, με παράδοση αιώνων στις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Τα Χριστούγεννα, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο ζεστή, με πολλές αγορές να δίνουν το «παρών» συνθέτοντας ένα μοναδικό σκηνικό. Στην κεντρική πλατεία Hauptmarkt, τα χαρακτηριστικά κόκκινα και λευκά ξύλινα περίπτερα φιλοξενούν χειροποίητα στολίδια, παραδοσιακά παιχνίδια και τοπικές γεύσεις.

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Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Η Βουδαπέστη, βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη, στις όχθες του Δούναβη, και είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, που προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό ιστορικών αξιοθέατων, εντυπωσιακού φωτισμού και χειμερινών εμπειριών. Πρόκειται για μία πόλη που εντυπωσιάζει κάθε εποχή του χρόνου και ξεχωρίζει λόγω της ιστορίας και της εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής.

Τα Χριστούγεννα, η πόλη αποκτά μία ιδιαίτερη μαγεία. Οι φωτισμένες γέφυρες, τα ιστορικά κτίρια και οι διαδρομές δίπλα στο ποτάμι δημιουργούν ένα υπέροχο σκηνικό, ενώ οι χριστουγεννιάτικες αγορές της συγκαταλέγονται στις πιο μαγικές της Ευρώπης.

Η αγορά στην πλατεία Vοrοsmarty και εκείνη μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα σημεία των εορτασμών, με παραδοσιακές γεύσεις, χειροποίητες δημιουργίες και εντυπωσιακές φωτεινές εγκαταστάσεις.

Βασιλεία, Ελβετία

Η Βασιλεία, βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελβετία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμανία, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, και ξεχωρίζει για την όμορφη παλιά πόλη και τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της.

Η ιστορική παλιά πόλη, με τα γραφικά δρομάκια, τα εντυπωσιακά κτίρια και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που προσφέρει μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ακόμη πιο ζεστή κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Βασιλεία συνδυάζει την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με την κομψότητα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, αποτελώντας μια εξαιρετική επιλογή για μια διαφορετική γιορτινή απόδραση.

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