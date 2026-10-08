Ένα παραδοσιακό χωριό στις πλαγιές του όρους Ζήρεια, ένας προορισμός, ιδανικός για τις φθινοπωρινές αποδράσεις.

Στην ορεινή Κορινθία, ανάμεσα σε δημοφιλείς προορισμούς και γνώριμα τοπία, υπάρχουν και εκείνα τα μέρη που μπορεί να είναι λιγότερο γνωστά, έχουν όμως, τη δική τους ξεχωριστή γοητεία και μπορούν να «κλέψουν» τις εντυπώσεις, χαρίζοντας μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις στους επισκέπτες.

Μικρά ορεινά χωριά και μέρη που παραμένουν μακριά από την πολυκοσμία είναι ικανά να μαγέψουν κάθε ταξιδιώτη, προσφέροντας την εικαιρία για μία διαφορετική απόδραση μέσα στη φύση.

Ένα από αυτά τα χωριά είναι και η Καστανιά, ένας γραφικός οικισμός γεμάτος έλατα, που απλώνεται στις πλαγιές της Ζήρειας και αποτελεί έναν ιδανικό φθινοπωρινό προορισμό. Ένα μέρος που αξίζει να ανακαλύψετε κάθε εποχή του χρόνου και ιδιαίτερα τον Οκτώβρη.

Καστανιά ορεινής Κορινθίας - Ένα χωριό που αξίζει να γνωρίσετε

Περίπου δύο ώρες από το κέντρο της Αθήνας, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, στις πλαγιές της Ζήρειας, απλώνεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά χωριά που αξίζει να ανακαλύψετε πριν γίνει ευρέως γνωστό.

Το χωριό περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση, με έλατα, πεύκα και καστανιές να κυριαρχούν στο τοπίο. Στον οικισμό ξεχωρίζουν τα πέτρινα σπίτια, τα στενά δρομάκια, η κεντρική πλατεία, αλλά και τα παραδοσιακά καφενεία με τα μαγαζάκια.

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Το φθινόπωρο, η περιοχή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των χρωμάτων της εποχής, την ίδια ώρα που αποτελεί ιδανική βάση για την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής και της Ζήρειας.

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Από την Καστανιά μπορείτε να συνεχίσετε προς τη λίμνη Στυμφαλία, όπου βρίσκεται και το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, αλλά και προς τη λίμνη Δόξα, έναν από τους πιο γνωστούς φυσικούς προορισμούς της ορεινής Κορινθίας.

Για όσους αναζητούν έναν ορεινό προορισμό χωρίς την πολυκοσμία των πιο δημοφιλών χωριών, η Καστανιά αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Είναι κοντά στην Αθήνα, έχει εύκολη πρόσβαση και συνδυάζει φύση, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τη δυνατότητα για μικρές αποδράσεις στην ευρύτερη περιοχή.