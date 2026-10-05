Οργανώστε την επόμενη εκδρομή σας σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα.

Μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες του φθινοπώρου είναι οι σύντομες αποδράσεις και οι εκδρομές μέσα στην φύση, οι οποίες είναι ικανές να σας αποφορτίσουν από την καθημερινότητα και να σας ξεκουράσουν από τους έντονους ρυθμούς ζωής. Ορεινά χωριά, λίμνες, ποτάμια, φαράγγια και παραδοσιακοί οικισμοί, προσφέρονται για εκδρομές όλα τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου.

Αν λοιπόν αναζητάτε ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος προορισμός σας, τότε μπορείτε να βάλετε στη λίστα σας ένα από τα ακόλουθα χωριά που σίγουρα θα σας μαγέψουν: Τρίκαλα Κορινθίας, Δημητσάνα, Αγόριανη, Καρυά Αργολίδας και Στενή Ευβοίας.

5 χωριά που αξίζει να επισκεφθείτε στην καρδιά του φθινοπώρου

Τρίκαλα Κορινθίας:

Τα Τρίκαλα Κορινθία απέχουν από την Αθήνα περίπου 145 χιλιόμετρα, και απλώνονται στις πλαγιές της Ζήρειας.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικούς οικισμούς, τα Κάτω, τα Άνω και τα Μεσαία Τρίκαλα, οι οποίοι διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, με το πέτρινο στοιχείο να είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του.

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Αν βρεθείτε στην περιοχή αξίζει να αναζητήσετε τη λίμνη Δασίου και το οροπέδιο της Ζήρειας. Το οροπέδιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τα Άνω Τρίκαλα και περιβάλλεται από πλούσια βλάστικη και εποχικές λίμνες, όπως η Δασίου.

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Δημητσάνα

Ένα ακόμη από τα χωριά που αξίζει να ανακαλύψετε είναι η Δημητσάνα, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς οικισμούς της Αρκαδίας, που απλώνεται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου, αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του χωριού, καθώς η πέτρα κυριαρχεί στα σπίτια και στα καλντερίμια, όμως αυτό που κάνει το τοπίο πραγματικά εντυπωσιακό είναι το φυσικό περιβάλλον.

Έντονη βλάστηση και όμορφα τοπία δημιουργούν μοναδικές εικόνες, ενώ όποιος βρεθεί στην περιοχή μπορεί να επισκεφθεί τα ιστορικά Μοναστήρια και το Μουσείο Υδροκίνησης, που «ρίχνει φως» στη ζωή των κατοίκων παλαιότερα.

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Αγόριανη

Η Αγόριανη ή διαφορετικά ο Επτάλοφος, βρίσκεται στον Παρνασσό σε απόσταση, περίπου 190 χιλιομέτρων από την Αθήνα και σε κοντινή απόσταση από την Αράχωβα.

Πρόκειται για έναν λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένο προορισμό, με τη φύση να πρωταγωνιστεί την ώρα που προσφέρεται για περπάτημα και υπαίθριες δραστηριότητες. Η «στρατηγική» θέση του χωριού, είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του, καθώς από την Αγόριανη μπορείτε εύκολα να επισκεφθείτε την περιοχή του χιονοδρομικού, του Δελφούς και φυσικά τοπία.

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Καρυά Αργολίδας

Η Καρυά Αργολίδας απέχει από την Αθήνα περίπου 140 χιλιόμετρα και βρίσκεται στις πλαγιές του Αρτεμισίου, σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων.

Πρόκειται για έναν μικρό οικισμό που συνεχίζει να διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, με τα πέτρινα σπίτια και τα στενά δρομάκια να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του χωριού.

Η πυκνή βλάστηση πρωταγωνιστεί και προσφέρεται για υπαίθριες δραστηριότητες. Παράλληλα, αν βρεθείτε στην περιοχή αξίζει να επισκεφθείτε το Πλατανόδασος, που βρίσκεται κοντά στον οικισμό, αλλά τη Μονή της Παναγίας Καρυάς. Παράλληλα, αξίζει να γνωρίζετε ότι η Καρυά αποτέλεσε το σκηνικό για την εμβληματική σειρά «Καφέ της Χαράς».

Στενή Ευβοίας

Η Στενή Ευβοίας απέχει από την Αθήνα περίπου 100 χιλιόμετρα και βρίσκεται στις πλαγιές της Δίρφης, σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς ορεινούς προορισμούς της Εύβοιας, με το χωριό να περιβάλλεται από πυκνά δάση, πλατάνια και τρεχούμενα νερά.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η πλατεία και τα νερά συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό που μπορείτε να απολαύσετε κάθε εποχή του χρόνου και ιδιαίτερα το φθινόπωρο.

Σε κοντινή απόσταση από το χωριό εντοπίζονται διαδρομές που οδηγούν στις πλαγιές του βουνού, την ίδια ώρα που μπορείτε να ανακαλύψετε τις φυσικές ομορφιές του τόπου, το φαράγγι της Αγάλης και τις παραδοσιακές εκκλησίες.

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