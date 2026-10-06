Οι καλύτεροι προορισμοί για ρομαντικές αποδράσεις όλο το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο, αν και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αλλαγή του καιρού, τη μείωση της θερμοκρασίας και την έντονη καθημερινότητα, αποτελεί και την κατάλληλη εποχή για μία σύντομη απόδραση σε μερικούς από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς και τα πιο παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας.

Αυτή την εποχή η φύση βάφεται στα χρώματα του κίτρινου, πορτοκαλί και του κόκκινου, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες σε μέρη που μπορούν να φιλοξενήσουν μερικά από τα πιο ρομαντικά Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου.

Η Βυτίνα Αρκαδία, η Παύλιανη Φθιώτιδας και το χωριό Μηλιές Πηλίου, θεωρούνται μερικοί από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθείτε τον Οκτώβριο.

Μία βόλτα στα πιο ρομαντικά χωριά της Ελλάδας

Βυτίνα, Αρκαδία

Η Βυτίνα βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο ωρών από την Αθήνα και «φωλιάζει» σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, γεγονός που την καθιστά ως έναν από τους κατ’ εξοχήν φθινοπωρινούς προορισμούς της Ελλάδας.

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Πέτρινα σπίτια, έλατα και παραδοσιακά καλντερίμια συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό, που αξίζει να περπατήσετε ώστε να ανακαλύψετε το χωριό.

Σήμα κατατεθέν του χωριού είναι ο περίφημος «Δρόμος της Αγάπης», μία διαδρομή που απλώνεται κάτω από δέντρα, μέσα στο δάσος, και είναι ίσως το πιο ρομαντικό σημείο της Βυτίνας.

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Παύλιανη, Φθιώτιδα

Η Παύλιανη είναι χτισμένη στις πλαγιές της Οίτης, σε απόσταση περίπου τριών ωρών από το κέντρο της Αθήνας, και θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του φθινοπώρου.

Πυκνά δάση, τρεχούμενα νερά και ξύλινα γεφύρια δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό που γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό όταν το φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του και τα φύλλα των δέντρων αλλάζουν χρώμα.

Στο περίφημο πάρκο της Παύλιανης μπορεί κανείς να περπατήσει δίπλα στο ποτάμι και να απολαύσει τη φύση, ενώ το χωριό προσφέρεται για καφέ και φαγητό σε ένα αυθεντικό ορεινό σκηνικό.

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Μηλιές, Πήλιο

Το Πήλιο θεωρείται ένας από τους πιο φθινοπωρινούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος φιλοξενεί μικρά χωριά, παραδοσιακούς οικισμούς και εντυπωσιακές γωνιές που αξίζει να ανακαλύψετε τον Οκτώβριο.

Ανάμεσα στα χωριά του Πηλίου που ξεχωρίζουν, είναι και οι Μηλιές, ένας τόπος με ξεχωριστή γοητεία κάθε εποχή.

Πέτρινα αρχοντικά, καλντερίμια, πλατάνια και μία όμορφη παραδοσιακή πλατεία, συνθέτουν το απόλυτο σκηνικό του φθινοπώρου που μπορεί να φιλοξενήσει τις αναμνήσεις σας. Σε μικρή απόσταση από τις Μηλιές, ξεπροβάλλουν χωριά και μέρη που μπορείτε να περπατήσετε και να εξερευνήσετε, ενώ ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί η διαδρομή με το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου. Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία και εξερεύνηση των γύρω χωριών.