Απέναντι στη Σοφία Βούλτεψη το δύσκολο δεν είναι να βρεις επιχειρήματα. Είναι να προλάβεις να τα πεις.

Η Σοφία Βούλτεψη έχει έναν μοναδικό στην πολιτική ιστορία τρόπο να συμμετέχει στις τηλεοπτικές συζητήσεις. Διακόπτει τον συνομιλητή της και, όταν η κουβέντα δεν πηγαίνει εκεί που θέλει, φροντίζει να την οδηγήσει η ίδια. Ναι, αυτό το κάνουν και άλλοι πολιτικοί. Κανείς όμως με το ύφος της πρώην υπουργού.

Η Σοφία Βούλτεψη είχε αντιπαράθεση στο Action 24, με την Κατερίνα Μπέρδου από την ΕΛΑΣ, η οποία επιχείρησε να αναφερθεί σε εκδήλωση για την εξόρυξη χρυσού στο Πέραμα (δυτικά της Αλεξανδρούπολης). «Ε και τι να κάνουμε; Και εγώ έχω μια εκδήλωση», ήταν η απάντηση της βουλευτού της ΝΔ, η οποία στη συνέχεια πέρασε από τον Ποντιακό Ελληνισμό στον Αλέξη Τσίπρα και από εκεί σε προβλέψεις για το πολιτικό μέλλον της συνομιλήτριάς της.

«Θα έχετε ξυπνήσει ΣΥΡΙΖΑ πριν το καταλάβετε, δεν θα είστε και στα όργανα, σας εκμεταλλεύεται και ήρθατε τώρα να τον υπερασπιστείτε», της είπε, λες και είχε αναλάβει να αποφασίζει για τις εσωκομματικές εξελίξεις άλλων κομμάτων. Το αποκορύφωμα; Αφού είχε μονοπωλήσει τη συζήτηση με τις παρεμβάσεις της, έκλεισε λέγοντας «Φτάνει, αρκετά. Αρκετά με τον Τσίπρα». Τον οποίο, βεβαίως, η ίδια είχε φροντίσει να βάλει στην κουβέντα!

Όσο για την Κατερίνα Μπέρδου, που αρκέστηκε να ρωτήσει «Τελειώσατε;», ένα βραβείο υπομονής μάλλον το δικαιούται. Γιατί, όπως φαίνεται, απέναντι στη Σοφία Βούλτεψη το δύσκολο δεν είναι να βρεις επιχειρήματα. Είναι να προλάβεις να τα πεις.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 10:40’’ του βίντεο:

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Αναλυτικά ο διάλογος:

Κατερίνα Μπέρδου: Γίνεται εκδήλωση (σ.σ. από τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου και τους Δήμους της περιοχής) σήμερα για την εξόρυξη χρυσού στο Πέραμα.

Σοφία Βούλτεψη: Ε και τι να κανουμε; Και εγώ έχω μια εκδήλωση. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό;

Κατερίνα Μπέρδου: Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι το ίδιο με την εξόρυξη χρυσού; Χαίρομαι που το εξισώνει η κ. Βούλτεψη.

Σοφία Βούλτεψη: Εσείς κοιτάξτε που θα κάνει ιδρυτικό συνέδριο και θα εξαφανιστείτε από προσώπου γης.

Κατερίνα Μπέρδου: Θα μας κάνετε υποδείξεις;

Σοφία Βούλτεψη: Θα ‘ρθουν οι παλιοί, δεν προλάβετε να αλλάξετε πλευρό. Θα έχετε ξυπνήσει ΣΥΡΙΖΑ πριν το καταλάβετε.

Κατερίνα Μπέρδου: Ωραία.

Σοφία Βούλτεψη: Και δεν θα είστε και στα Όργανα.

Κατερίνα Μπέρδου: Τελειώσατε;

Σοφία Βούλτεψη: Σας εκμεταλλεύεται και ήρθατε τώρα να τον υπερασπιστείτε;

Κατερίνα Μπέρδου: Εσείς μην έρθετε στην ΕΛΑΣ. Δεν πειράζει κυρία Βουλτεψη.

Σοφία Βούλτεψη: Σιγά μην έρθω και στην ΕΛΑΣ. Ε, άλλο κακό να μην με έβρει κιόλας.

Κατερίνα Μπέρδου: Τότε μην αγχώνεστε.

Σοφία Βούλτεψη: Φτάνει, αρκετά. Αρκετά με τον Τσίπρα.

Μ. Καλ.