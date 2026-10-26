Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Τροχαίο ατύχημα που έχει προκαλέσει μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Λιοσίων προκλήθηκε όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο λόγο, προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα και έριξε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμου.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη.