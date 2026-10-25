Πλούσιο το πρόγραμμα την Κυριακή 25/10.

Δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ωστόσο έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Βόλο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα, ενώ στο Παγκρήτιο κοντράρεται το ζευγάρι του περυσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Φουριόζος πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για να διατηρήσει τα πρωτεία. Οι «πράσινοι» διέσυραν με 5-1 την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, έκαναν το 2/2 στο UEFA Conference League, ενώ αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη με το ίδιο σκορ, αφού είχε προηγηθεί εκείνη επί του Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. Ο ουραγός Βόλος, μπορεί ακόμη να μην έχει πανηγυρίσει «τρίποντο», όμως εντός έδρας πήρε «Χ» από τον Ολυμπιακό ενώ στο φινάλε ηττήθηκε από την ΑΕΚ. Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και Καλαμάτα θέλουν να δώσουν συνέχεια στα τελευταία νικηφόρα αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3/3 στο UEFA Europa League κερδίζοντας με 1-0 τη Σπάρτα Πράγας, φτάνοντας τις έξι σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Η «Μαύρη Θύελλα», από την πλευρά της, μετά τον ΠΑΟΚ (3-1 στην Τούμπα), έριξε στο καναβάτσο και τον ΟΦΗ (4-3 στη Νίκαια), αποδεικνύοντας πως... ήρθε για να μείνει. Στου Χαριλάου, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία προερχόμενος από δυο σερί επιτυχίες, ο Άρης περιμένει τον Ατρόμητο. Σε αντίθεση με την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, εκείνη του Ντούσαν Κέρκεζ ακόμη δεν έχει κάνει... σεφτέ.

Τουλάχιστον οι Περιστεριώτες είχαν όλο τον χρόνο να δουλέψουν, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με την ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ένωσης. Οι δυο ομάδες που τέθηκαν αντιμέτωπες στον περυσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, κοντράρονται στο Παγκρήτιο, αναζητώντας αμφότερες τη νίκη που θα τις βγάλει από το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει.

Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη μετρούν τέσσερις διαδοχικές ήττες σε Ελλάδα (3-0 από την ΑΕΚ και 4-3 από την Καλαμάτα) και Ευρώπη (2-1 από τη Ρεν και 2-0 από τη Λεβερκούζεν), «πληρώνοντας» το τίμημα της συμμετοχή στη League Phase του UEFA Europa League. Οι Θεσσαλονικείς του Αλέσιο Λίσι ναι μεν έρχονται από τη νίκη στην Τούμπα με 2-1 επί του Ηρακλή στο τοπικό ντέρμπι, όμως η εμφάνιση μόνο πειστική δεν ήταν κι ενώ είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα. Για τον ΟΦΗ μια νίκη θα σημάνει τη σταθεροποίηση στο 5-8 με βλέψεις για παραπάνω, για το ΠΑΟΚ το «τρίποντο» θα τον κρατήσει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

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Το πρόγραμμα (Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026):

16:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - Καλαμάτα Mageta Sport 1 League

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος - Παναθηναϊκός Mageta Sport 2 League

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Ατρόμητος Novasports Prime

20:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ - ΠΑΟΚ Mageta Sport 1 League