Με γκολ του Γκονζάλες ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο των Τσέχων.

Την τρίτη του διαδοχική νίκη στη League Phase του Europa League πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας στο κατάμεστο «Γ.Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους μετά το πρώτο εικοσάλεπτο και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Ρέμο Φρόιλερ να απειλούν την αντίπαλη εστία. Παρά την πίεση, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τους Τσέχους να μην απειλούν ουσιαστικά στην εστία του Στέφαν Ορτέγκα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός συνέχισε να αναζητά το γκολ, με τον Μπρούνο και τον Φρόιλερ να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχώρησε σε αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Αρμάντο Γκονζάλες και Μάρκους Πέντερσεν, οι οποίοι έμελλε να συνεργαστούν στη φάση που έκρινε την αναμέτρηση.

Στο 78ο λεπτό, ο Πέντερσεν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Γκονζάλες με δυνατή κεφαλιά, η οποία κόντραρε στον αμυντικό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 και ξεσηκώνοντας το «Γ. Καραϊσκάκης».

Στα τελευταία λεπτά, η Σπάρτα Πράγας προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμά του, παρά τις χαμένες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων.

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Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολυμπιακός (Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόιλερ, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ζότα, Γιάρεμτσουκ.

Σπάρτα (Πρίσκε): Σουρόβτσικ, Ζελένι, Γκούνταλ, Σουχόμελ, Χούβερ, Μάτσεκ, Ενέμε, Σοχούρεκ, Αλσότσερ, Γιούρασεκ, Βόϊτα