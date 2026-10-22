Με πρωταγωνιστές τους Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός πέτυχε την 6η του νίκη.

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αν και ζορίστηκε, επικράτησε με 85-79 της Μπασκόνια στο T-Center Athens για την 7η αγωνιστική της Euroleague, στην επιστροφή του Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση.

Το «τριφύλλι» μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, με τον Χέιζ-Ντέιβις να βρίσκει από νωρίς ρυθμό και να σημειώνει εννέα πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ο Αμερικανός φόργουορντ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 18 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο κλεψίματα, αποτελώντας μία από τις βασικές επιθετικές λύσεις της ομάδας του.

Παρά το καλό ξεκίνημα, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιβάλουν απόλυτα τον ρυθμό τους στο πρώτο ημίχρονο. Η αστοχία από την περιφέρεια και τα αρκετά λάθη κράτησαν την Μπασκόνια κοντά στο σκορ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 43-40 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στην τρίτη περίοδο, οι «πράσινοι» βρήκαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με τους Φρανσίσκο και Μπάντιο να ευστοχούν από μακριά και τον Ματίας Λεσόρ να δίνει σημαντικές βοήθειες κοντά στο καλάθι. Ο Μήτογλου ανέβασε τη διαφορά στους δέκα πόντους, διαμορφώνοντας το 57-47, ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +9 (63-54).

Η Μπασκόνια, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, πλησίασε στο 69-66 και στη συνέχεια κατάφερε να περάσει μπροστά με 70-69, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των γηπεδούχων. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να αντιδράσει άμεσα, με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο και τον Λεσόρ να πετυχαίνει καλάθι με φάουλ, επαναφέροντας την ομάδα του σε θέση οδηγού. Ο Γάλλος σέντερ αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με 20 πόντους.

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Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη με 85-79. Έτσι, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague, σε ένα παιχνίδι όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση της Μπασκόνια και να βρει λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Θετικά στοιχεία έδιξει ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος σε 20 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 11 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-1, ενώ για την 8η αγωνιστική υποδέχεται ξανά εντός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη, 27/10.