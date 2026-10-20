Τα ματς του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Γάλλος γκαρντ.

Εκτός δράσης θα μείνει ο Εβάν Φουρνιέ για περίπου 20 ημέρες, προσθέτοντας ένα ακόμα πονοκέφαλο στον Γιώργο Μπαρτζώκα, για τις προσεχείς αναμετρήσεις του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος γκαρντ έχει μεγάλο αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, ενώ έχει υποστεί διάταση του έσω πλάγιου συνδέσμου στο γόνατο του δεξιού ποδιού, σύμφωνα με ενημέρωση των «ερυθρολεύκων».

Τα ματς του Ολυμπιακού που αναμένεται να χάσει ο Φουρνιέ

Έτσι, ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (23/10), για την οποία είναι αμφίβολος και ο Γιαν Μοντέρο, που έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση αριστερού γόνατος.

Επίσης, εκτιμάται ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γάλλο γκαρντ για τα ματς που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο της Euroleague, κόντρα στη Μπεσίκτας (28/10), την Αρμάνι Μιλάνο (30/10) και τον Ερυθρό Αστέρα (6/11). Αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται ότι ο Φουρνιέ θα χάσει τις αναμετρήσεις με τον Προμηθέα (25/10), το Περιστέρι (1/11) και το Μαρούσι (8/11), για την GBL.