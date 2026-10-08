«Πρόοδος σε κάθε επίπεδο», το σχόλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η «πράσινη» ΠΑΕ.

Στα πλάνα του βίντεο καταγράφεται η εξέλιξη των εργασιών στο υπό κατασκευή γήπεδο του «τριφυλλιού». «Πρόοδος σε κάθε επίπεδο», είναι το σχόλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το βίντεο του Παναθηναϊκού από τον Βοτανικό

{https://www.youtube.com/watch?v=g_v7Ovs-dgY}

Η ενημέρωση του Χάρη Δούκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Στις 5 Οκτωβρίου ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στον Βοτανικό και με ανάρτηση ενημέρωσε για την κατασκευή του γηπέδου, τονίζοντας πως το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού προχωρούν με ταχύτητα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι σχεδόν είχε ολοκληρωθεί η θεμελίωση για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Σε ό,τι αφορά το γήπεδο των «πρασίνων», επεσήμανε: «Είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο».

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Εξάλλου, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι «η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σήραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».

{https://x.com/h_doukas/status/2107070646765166731}