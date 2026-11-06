Το σχέδιο της Alpha Bank για τη μείωση των DTC και DTA έως το 2030, η Coca-Cola HBC, οι ρωσικές Multon και ο Βαντίμ Σμάγκιν, η enaon EDA, το Euronext και το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Alpha Bank: Η μεγάλη ανατροπή σε DTC και DTA.

Μεγάλη αποκλιμάκωση των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) προβλέπει το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για την περίοδο 2026–2030, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ισολογισμού. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η Διοίκησης της Alpha Bank στο Investor Day, η τράπεζα σχεδιάζει να περιορίσει τη συμμετοχή του DTC στα βασικά εποπτικά κεφάλαια CET1 από περίπου 40% το 2026 σε 19% το 2028 και σε επίπεδα χαμηλότερα του 5% έως το 2030! Η προβλεπόμενη μείωση του DTC κατά τουλάχιστον 35 ποσοστιαίες μονάδες αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του νέου επιχειρηματικού σχεδίου στην κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη.

Την ίδια στιγμή, η Alpha Bank επιδιώκει να διατηρήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 κοντά στο 13% το 2030, έναντι περίπου 14% το 2026, χρηματοδοτώντας ταυτόχρονα την πιστωτική επέκταση και τις προγραμματισμένες διανομές προς τους μετόχους. Στη βάση αυτή ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμβολή της σταδιακής αξιοποίησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διοίκησης, η αρνητική επίδραση των DTA στον δείκτη RoTE αναμένεται να περιοριστεί από περίπου 7 σε 3 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2030. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον στόχο αύξησης της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 16%, από 11,4% το 2025, ενώ η απόδοση επί των κεφαλαίων CET1 (RoCET1) προβλέπεται να προσεγγίσει το 24%. Η Διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά επίσης ότι η επιτάχυνση της απόσβεσης των DTC μπορεί να ενισχύει τα εποπτικά κεφάλαια κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ ανά 1 δισ. ευρώ κερδών, συμβάλλοντας στην οργανική δημιουργία κεφαλαίου. Η σταδιακή μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης του ενεργητικού, με περιορισμό στοιχείων που δεν παράγουν τόκους και ενίσχυση των παραγωγικών τοποθετήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 2,23% το 2026 σε 2,47% το 2030. Η μείωση των DTC αναμένεται παράλληλα να περιορίσει την εξάρτηση των εποπτικών κεφαλαίων από τον μηχανισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Alpha Bank στοχεύσει σε διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ προς τους μετόχους την περίοδο 2027–2030.

Το μοτίβο του Σμάγκιν

Η είδηση ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας Βαντίμ Σμάγκιν, βασικός μέτοχος της Bochkari, εταιρείας παραγωγής μπίρας και αναψυκτικών ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση τις Multon και Multon Partners, θυγατρικές της Coca-Cola HBC οδήγησε χθες σε κατακρήμνιση τη μετοχή της Coca-Cola στο ελληνικό χρηματιστήριο, προσγειώνοντας τον τίτλο στα 50,5 ευρώ (-14,1%).

Η Coca-Cola HBC ξεκαθάρισε χθες το βράδυ πως δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με αλλαγές στις δραστηριότητές της στη Ρωσία, οι οποίες από το 2022 λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, ως αυτοτελής επιχειρηματική μονάδα. Αποσαφήνισε δε πως δεν βασίζεται στα έσοδα ή στα κεφάλαια από τη ρωσική επιχειρηματική της δραστηριότητα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Αλλά πως φτάσαμε εδώ; Ο Βαντίμ Σμάγκιν, ουσιαστικά επιδιώκει να επαναλάβει το επιχειρηματικό μοτίβο που του επέτρεψε προ μηνών να αποκτήσει τις ρωσικές δραστηριότητες της πολωνικής Canpack. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Σμάγκιν απέκτησε έναντι 122 εκατ. δολαρίων τις ρωσικές δραστηριότητες της Canpack, ενός από τους σημαντικούς παραγωγούς μεταλλικών συσκευασιών και κουτιών αλουμινίου για ποτά. Είχε προηγηθεί, ωστόσο, μια καθοριστική παρέμβαση του Κρεμλίνου. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο οι ρωσικές εγκαταστάσεις της Canpack τέθηκαν υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση, την οποία ανέλαβε η ρωσική Stalelement. Η πολωνική εταιρεία έχασε τον ουσιαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της, παρότι διατηρούσε τυπικά την ιδιοκτησία τους, καταγγέλλοντας ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς τη συναίνεσή της.

Στις 24 Αυγούστου 2026, νέο προεδρικό διάταγμα ήρε το καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης , ωστόσο η Canpack είχε ενδιάμεσα συσσωρεύσει ζημιές και είχε εκτροχιαστεί οικονομικά. Έτσι, λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, οι βασικοί μέτοχοι της μεταβίβασαν τις δύο ρωσικές εταιρείες της Canpack στον Σμάγκιν.

Τώρα ο Ρώσος επιχειρηματίας επιδιώκει να βρεθεί στην πλευρά του διαχειριστή μιας πολύ μεγαλύτερης επιχείρησης. Η Bochkari ζήτησε από τον Πούτιν να θέσει υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση τις Multon και Multon Partners, προτείνοντας να αναλάβει η ίδια τη διοίκησή τους. Στην επιστολή της υποστηρίζει ότι η αναστολή επενδύσεων από τους ιδιοκτήτες της Multon, ήτοι την Coca-Cola HBC πλήττει τη ρωσική οικονομία και τα κρατικά έσοδα.

Η Coca-Cola HBC απέκτησε τη Multon το 2005 έναντι 501 εκατ. δολαρίων, καθιστώντας την βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία. Μέχρι το 2022, η εταιρεία εμφιάλωνε τα διεθνή σήματα Coca-Cola. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων σταμάτησε, ωστόσο η δραστηριότητα συνεχίστηκε μέσω τοπικών εμπορικών σημάτων, όπως Dobry και Rich, με τη Multon Partners να παραμένει συνδεδεμένη με τον όμιλο Coca-Cola HBC.

Υπάρχει, πάντως, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο υποθέσεις. Στην Canpack, ο Σμάγκιν απέκτησε τις ρωσικές δραστηριότητες αφού είχε προηγηθεί η κρατική παρέμβαση. Στην περίπτωση της Multon, ζητεί ο ίδιος από το Κρεμλίνο να επιβάλει εξωτερική διαχείριση και να αναθέσει στην εταιρεία του τον έλεγχο. Προς το παρόν, το αίτημα παραμένει υπό εξέταση, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ωστόσο, το προηγούμενο της Canpack και το μέγεθος των ρωσικών δραστηριοτήτων της Coca-Cola HBC εξηγούν γιατί η αγορά αντέδρασε τόσο έντονα στο ενδεχόμενο μιας νέας παρέμβασης του Κρεμλίνου.

Multon AO και Multon Partners LLC

Για τις σχέσεις της Coca-Cola HBC με τις ρωσικές Multon AO και Multon Partners LLC δεν γνωρίζουμε πολλά. Το μονο σίγουρο είναι πως η Coca-Cola HBC δεν βασίζεται στα έσοδα ή στα κεφάλαια από τη ρωσική επιχειρηματική της δραστηριότητα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων. Ενδεικτικά στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Coca-Cola HBC Finance B.V. είχε ενδοομιλικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ύψους 106,5 εκατ. ευρώ προς τις ρωσικές εταιρείες. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις προς τη Multon AO ανήλθαν σε 91,67 εκατ. ευρώ, από 82,51 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ προς τη Multon Partners διαμορφώθηκαν σε 14,87 εκατ. ευρώ, έναντι 13,37 εκατ. ευρώ. Ακόμη, καταγράφηκαν έξοδα τόκων συνολικού ύψους 8,49 εκατ. ευρώ προς τις δύο εταιρείες. Οι συναλλαγές αποτυπώνουν βεβαίως τη διατήρηση χρηματοοικονομικών δεσμών με τις ρωσικές θυγατρικές, χωρίς αυτή να έχει σημαντικό μέγεθος.

Η enaon EDA και η Italgas

Σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 230 εκατ. ευρώ προς τη μητρική της, τον ιταλικό ενεργειακό όμιλο Italgas, προχωρά η enaon EDA, η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η απόφαση, που ελήφθη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2026, προβλέπει την καταβολή 53,4 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα καλυφθεί μέσω συμψηφισμού απαιτήσεων που συνδέονται με ενδοομιλική χρηματοδότηση. Ειδικότερα, από το συνολικό ποσό των 230 εκατ. ευρώ, τα 176,55 εκατ. ευρώ αφορούν απαίτηση της enaon EDA έναντι της μητρικής της, η οποία προκύπτει από ενδοομιλικό ομολογιακό δάνειο που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2024. Από αυτά, τα 168 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο κεφάλαιο του δανείου και τα υπόλοιπα 8,55 εκατ. ευρώ σε δεδουλευμένους τόκους. Με τον συμψηφισμό, η συγκεκριμένη απαίτηση τακτοποιείται στο πλαίσιο της επιστροφής κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη μεταφορά μετρητών μεταξύ των δύο εταιρειών. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 53,45 εκατ. ευρώ, επιστρέφεται στην Italgas σε μετρητά. Με τον τρόπο αυτό, η συναλλαγή συνδυάζει την επιστροφή ρευστότητας προς τη μητρική με την τακτοποίηση υφιστάμενων ενδοομιλικών απαιτήσεων, μεταβάλλοντας παράλληλα την κεφαλαιακή διάρθρωση της ελληνικής θυγατρικής. Η μείωση πραγματοποιείται με την ακύρωση 6.571.429 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 35 ευρώ η καθεμία. Κατόπιν αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της enaon EDA περιορίζεται από 587,5 εκατ. ευρώ σε 357,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται πλέον σε 10.214.256 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Euronext: «Η Αθήνα αποδίδει»

Σημαντική συμβολή στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του Ομίλου Euronext είχε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον ευρωπαϊκό όμιλο να επισημαίνει τις ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής αγοράς. Τα συνολικά έσοδα του Euronext αυξήθηκαν κατά 24,9%, στα 547,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 31,6%, στα 364,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 194,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 30,2%. Η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων από τις αγορές μετοχών, καθώς και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων διακανονισμού, θεματοφυλακής και πρωτογενών αγορών. Ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση της Αθήνας αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα, επισημαίνοντας την εισαγωγή τρίτης ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσα στον Οκτώβριο. Ακόμη, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την αναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, εκτιμώντας ότι ενισχύει τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Τέλος, το Euronext ανακοίνωσε χθες νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, συνολικού ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 2% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Από την Conach στην Cada

Νέα κίνηση στο real estate από τον εφοπλιστή Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, της ναυτιλιακής Costamare, ο οποίος συνεχίζει να διευρύνει την επιχειρηματική του παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα. Λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύσταση της Conach, εταιρείας συμμετοχών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με μετοχικό κεφάλαιο 18 εκατ. ευρώ, προχώρησε χθες στη δημιουργία της Cada Μονοπρόσωπη ΑΕ, με αρχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο σε μετρητά. Η νέα εταιρεία, με έδρα το Παλαιό Φάληρο, αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική της Conach και έχει ως αντικείμενο την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης.

Η Qualco Intelligent Finance

Αύξηση εσόδων, αλλά οριακή υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας κατέγραψε η Qualco Intelligent Finance στο 9μηνο 2026, με την εταιρεία να προχωρά παράλληλα στη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 4,9 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 65,67 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 61,23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 7,3%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 22,92 εκατ. ευρώ, έναντι 23,47 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση περίπου 2,4%. Τα ίδια κεφάλαια της Qualco Intelligent Finance διαμορφώθηκαν σε περίπου 10,9 εκατ. ευρώ. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε προ ημερών την καταβολή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα διανεμηθεί στους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Η διανομή αντιστοιχεί σε περίπου 21% των καθαρών κερδών που κατέγραψε η εταιρεία κατά το 9μηνο 2026.

Το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Η νέα συμφωνία για την εκπαίδευση στρατιωτικών πιλότων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας που κυρώθηκε με τον νόμο 5352/2026, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την 120ή Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα. Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή εκπαιδευτών και αμοιβαία εκπαίδευση χειριστών μεταξύ Καλαμάτας και ιταλικής Γκαλατίνα, με οικονομικό συμψηφισμό εκπαιδευτικών ωρών πτήσης και εξομοιωτών. Πρόκειται για συνεργασία που αναβαθμίζει τον διεθνή ρόλο της Καλαμάτας, αλλά ταυτόχρονα ανασύρει μια υπόθεση με βαρύ οικονομικό και πολιτικό αποτύπωμα. Πρόκειται για το κόστος της σύμβασης για την οργάνωση και λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης που ανήλθε σε 1,85 δισ. ευρώ για 20 χρόνια, ήτοι υπερτριπλάσιο του αρχικού σχεδιασμού. Το ποιοι αποκόμισαν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από τη συμφωνία τον σχεδόν 2 δισ. ευρώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Πόσο από το συνολικό τίμημα αντιστοιχεί σε πραγματικό εκπαιδευτικό έργο, πόσο σε εξοπλισμό και υποστήριξη και πόσο στην αμοιβή του αναδόχου θα παραμείνει άγνωστό – έως ότου κάποιος ασχοληθεί- . Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποιοι που ενεπλάκησαν στις συζητήσεις απέκτησαν know - how και καλλιέργησαν σχέσεις που χρησιμοποίησαν για να κλείσουν κερδοφόρα project με γειτονικές μας χώρες.