Στο Λουξεμβούργο η μάχη για τα 418 εκατ. των αγροτικών ενισχύσεων, τι αλλάζει για τις εταιρείες leasing, Euronext Athens, Kaizen Digital, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, ο ΕΦΚ και τα συμπληρώματα διατροφής

Η «μάχη» για τις δημοσιονομικές διορθώσεις 418 εκατ. ευρώ

Στις 2 Δεκεμβρίου 2026 εκδικάζεται στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, η προσφυγή της Ελλάδας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 418 εκατ. ευρώ που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Η ελληνική πλευρά ζητεί την ακύρωση των καταλογισμών, αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την αναλογικότητά τους.

Η υπόθεση Τ-534/25 θα συζητηθεί ενώπιον του δέκατου τμήματος του Δικαστηρίου, με αντικείμενο την εκτελεστική απόφαση 2025/1147 της Κομισιόν, της 11ης Ιουνίου 2025. Το συνολικό ποσό των διορθώσεων ανέρχεται σε 418,01 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 414,98 εκατ. ευρώ.

Οι καταλογισμοί αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις των περιόδων 2015-2016, 2017-2019 και 2020-2022, καθώς και ζητήματα πολλαπλής συμμόρφωσης για τα έτη 2021-2022. Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 250,86 εκατ. ευρώ, συνδέεται με ελέγχους της περιόδου 2020-2022. Ακολουθούν διορθώσεις 119,88 εκατ. ευρώ, 24,40 εκατ. ευρώ και 22,86 εκατ. ευρώ για τις υπόλοιπες έρευνες.

Η Ελλάδα έχει καταθέσει 20 λόγους ακύρωσης, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή ερμήνευσε εσφαλμένα το ευρωπαϊκό δίκαιο και επέβαλε δυσανάλογες διορθώσεις.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασμών, αμφισβητεί τις διαπιστώσεις για τους ελέγχους των αγροτεμαχίων, αμφισβητεί τις αιτιάσεις για τις αγροτικές εκτάσεις και τους βοσκοτόπους, απορρίπτει την αιτίαση περί ανεπαρκών ελέγχων για την τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης και αμφισβητεί τις κατ' αποκοπή δημοσιονομικές διορθώσεις.

Στην κρίσιμη δίκη στο Λουξεμβούργο θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα η αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ελένη Λευθεριώτου και η πάρεδρος Αντωνία-Ευανθία Βασιλοπούλου.

Τι αλλάζει στο leasing

Νέους κανόνες για τις εταιρείες leasing φέρνει απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, δίνοντάς τους μεγαλύτερη ελευθερία να προσφέρουν υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού. Η βασική αλλαγή είναι ότι για ορισμένες μισθώσεις δεν θα χρειάζεται πλέον προηγούμενη έγκριση, αρκεί να τηρείται συγκεκριμένο όριο εσόδων. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να δραστηριοποιούνται και στη λειτουργική μίσθωση χωρίς να περιμένουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα δεν ξεπερνούν το 40% των συνολικών τους εσόδων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία leasing με συνολικά έσοδα 10 εκατ. ευρώ μπορεί να εισπράττει έως 4 εκατ. ευρώ από λειτουργικές μισθώσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση. Θα πρέπει, όμως, να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος μόλις αποφασίσει να ξεκινήσει τη δραστηριότητα. Αν σχεδιάζει να ξεπεράσει το 40% ή το υπερβεί στην πορεία, θα πρέπει να ζητήσει έγκριση. Μια δεύτερη αλλαγή είναι ότι οι εταιρείες leasing μπορούν να αναπτύσσουν και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τη βασική τους δουλειά. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση, με την Τράπεζα της Ελλάδος να έχει προθεσμία έξι μηνών για να αποφασίσει. Οι εταιρείες θα πρέπει να παρουσιάζουν τι υπηρεσίες σχεδιάζουν, πώς θα οργανωθούν και ποιες οικονομικές επιπτώσεις αναμένουν την επόμενη τριετία.

Τα πιστοποιητικά άνθρακα

Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος άνοιξε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να συγκεντρώνονται εκεί τα έσοδα από τα πιστοποιητικά άνθρακα που αγοράζουν οι επιχειρήσεις για συγκεκριμένες εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άνοιγμα του λογαριασμού αφορά στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστό ως CBAM. Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό που συνδέει τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν κατά την παραγωγή τους. Με απλά λόγια, ο μηχανισμός αποσκοπεί στο να μην αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προϊόντα που παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες με χαμηλότερο κόστος για τις εκπομπές άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό, οι υπόχρεοι εισαγωγείς αγοράζουν ειδικά πιστοποιητικά, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στον λογαριασμό στην ΤτΕ θα μεταφέρονται τα χρήματα από τις πωλήσεις των πιστοποιητικών που πραγματοποιούνται μέσω της κοινής κεντρικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεταφορά θα γίνεται από λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Κομισιόν, ώστε τα σχετικά ποσά να συγκεντρώνονται στον ειδικό λογαριασμό που δημιουργείται στην Ελλάδα.

Τι θα γίνεται όταν μια επιχείρηση έχει αγοράσει περισσότερα πιστοποιητικά από όσα τελικά χρειάζεται και εγκρίνεται η επαναγορά των πλεοναζόντων; Σε αυτή την περίπτωση, τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται από τον ελληνικό λογαριασμό προς τον λογαριασμό της αρμόδιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαδικασία. Για την επιστροφή των χρημάτων θα απαιτείται σχετικό αίτημα από τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της ΑΑΔΕ, η οποία έχει οριστεί ως Εθνική Αρχή για τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αποκτά η ΑΑΔΕ, καθώς η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών θα πρέπει να αποστέλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συγκεντρωτική κατάσταση με τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν και τον αριθμό των δικαιούχων. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των χρημάτων. Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την υποβολή των στοιχείων και ποια για την πραγματοποίηση των τραπεζικών κινήσεων.

Τέλος, τα ποσά από την πώληση πιστοποιητικών που δεν επαναγοράζονται θα μπορούν να εγγράφονται ως έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΕΦΚ στην αλκοόλη

Χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης θα μπορούν να προμηθεύονται αλκοόλη οι επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η απαλλαγή αφορά νόμιμες βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν συμπληρώματα διατροφής με αλκοόλη, όπως ορισμένα υγρά σκευάσματα. Βασική προϋπόθεση είναι κάθε συσκευασία να μην ξεπερνά τα 150 ml, δηλαδή την ποσότητα που χωράει σε ένα μικρό μπουκαλάκι. Για να γλιτώσει τον φόρο, η επιχείρηση πρέπει πρώτα να πάρει έγκριση από το αρμόδιο τελωνείο, υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ΑΑΔΕ. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και να δηλώνει πόση αλκοόλη χρειάζεται για την παραγωγή της. Η έγκριση θα ισχύει για δύο χρόνια, ενώ προβλέπεται κατάθεση εγγύησης και τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κάθε χρόνο. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τις ποσότητες αλκοόλης που παραλαμβάνουν και χρησιμοποιούν, ενημερώνοντας κάθε μήνα το τελωνείο. Αν διαπιστωθεί ότι η αλκοόλη χρησιμοποιήθηκε για άλλον σκοπό, η επιχείρηση θα πληρώνει τον φόρο που αναλογεί και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Euronext Athens: Ποιοι θα μείνουν μετά την αποχώρηση Μπουζνά;

Η επικείμενη αλλαγή ηγεσίας στο Euronext, με τον Ολλανδό Ντέιβιντ Κνίμπε να διαδέχεται τον Στεφάν Μπουζνά τον Μάιο του 2027, ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα και στη διοίκηση του Euronext Athens. Ο Στεφάν Μπουζνά έχει τοποθετήσει σε καίριες θέσεις άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του, διαμορφώνοντας τις δικές του διοικητικές ισορροπίες. Ωστόσο, η αποχώρησή του ενδέχεται να σημάνει και το τέλος της παρουσίας ορισμένων εξ αυτών, είτε επειδή θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν, είτε διότι δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους υπό τον Ντέιβιντ Κνίμπε.

Ο νέος Ολλανδός επικεφαλής, ο οποίος έχει εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας -έχοντας ζήσει στην Ελλάδα τη διετία 2002 -2004 όταν εργαζόταν ως Managing Director της ING Piraeus-, αναμένεται να επιδιώξει τη διαμόρφωση της δικής του διοικητικής ομάδας. Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι πόσα από τα σημερινά μέλη της διοίκησης του Euronext Athens θα παραμείνουν όταν αναλάβει ο Ολλανδός. Όσοι θεωρούν ότι η αλλαγή στην κορυφή του ομίλου δεν θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην Αθήνα, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσουν.

Πατριάρχου Ιωακείμ 19

Δύο ακίνητα στην καρδιά του Κολωνακίου, διαθέτει προς εκμίσθωση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μέσω του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών – Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια πολυκατοικία, επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 19.

Το πρώτο ακίνητο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας επί της Πατριάρχου Ιωακείμ 19 και έχει επιφάνεια 144,40 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο διαθέτει βεράντες με πρόσοψη τόσο στην Πατριάρχου Ιωακείμ όσο και στη Χάρητος. Η τιμή εκκίνησης για την εκμίσθωσή του έχει οριστεί στα 3.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 43.200 ευρώ ετησίως. Με βάση την επιφάνειά του, το αρχικό ζητούμενο μίσθωμα διαμορφώνεται σε περίπου 24,93 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται τετραετής, με δυνατότητα παράτασης έως τέσσερα επιπλέον έτη, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η έναρξη της μίσθωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2026 και προϋποθέτει την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός αναπροσαρμογής του μισθώματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ενοίκιο θα αυξάνεται ετησίως με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, προσαυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, προβλέπεται κατώτατη ετήσια αύξηση 4% στην περίπτωση μείωσης του δείκτη.

Το δεύτερο ακίνητο βρίσκεται στον έκτο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας και έχει συνολική επιφάνεια 135,02 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στην ανακοίνωση αναφέρεται επιπλέον βοηθητικός χώρος 10 κυβικών μέτρων. Όπως και το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, διαθέτει βεράντες προς τις οδούς Πατριάρχου Ιωακείμ και Χάρητος. Το μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης έχει καθοριστεί στα 3.450 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 41.400 ευρώ ετησίως. Η ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται σε περίπου 25,55 ευρώ τον μήνα. Σε αντίθεση με το πρώτο ακίνητο, η διάρκεια της συγκεκριμένης μίσθωσης είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης έως τρία ακόμη χρόνια, κατόπιν συμφωνίας. Η έναρξη της μίσθωσης τοποθετείται χρονικά όχι πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2027. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος. Ωστόσο, η σχετική ανακοίνωση παρουσιάζει μια ασυμφωνία, καθώς αναφέρει ολογράφως προσαύξηση δύο τοις εκατό επί του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ σε παρένθεση αναγράφεται 1%. Παράλληλα, προβλέπει κατώτατη αύξηση 3% σε περίπτωση μείωσης του δείκτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 23 Νοεμβρίου.

Alpha Bank: Τα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού

Στα 1,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα στοιχεία ενεργητικού προς πώληση της Alpha Bank στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 1,542 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας μείωση 32 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου, το μεγαλύτερο μέρος αφορά στην Alpha Life, με αξία 1,372 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 1,287 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσα στο 2026 έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή Andros, που αφορούσε χρηματοδοτικές μισθώσεις και ακίνητα, αποφέροντας κέρδος 5 εκατ. ευρώ, αλλά και η πώληση του χαρτοφυλακίου Avramar, με κέρδος 2 εκατ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε το Project Athena, με ζημία 2 εκατ. ευρώ. Ακόμη, ολοκληρώθηκε στην Κύπρο η συναλλαγή Sky, χωρίς επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Τα λοιπά χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων προς πώληση περιορίστηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, από 82 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συναλλαγή Skyline, με την αξία των σχετικών στοιχείων να μειώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα 67 εκατ. ευρώ, από 87 εκατ. ευρώ Τέλος, τα λοιπά ακίνητα προς πώληση αυξήθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ, μετά την αναταξινόμηση 12 ακινήτων, εκ των οποίων πέντε πωλήθηκαν ήδη. Τέλος, στα προς πώληση στοιχεία παραμένουν επίσης η ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας, αξίας 42 εκατ. ευρώ και το κυπριακό Project Astral, αξίας 8 εκατ. ευρώ.

Το family office του Δημήτρη Μάρη

Στη σύσταση νέας εταιρείας διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μάρης. Πρόκειται για την MDKS Family Office, η οποία συστάθηκε χθες με αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων του ιδρυτή μετόχου και των μελών της οικογένειάς του. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης η διαχείριση οικογενειακών δαπανών, η κάλυψη αναγκών διαβίωσης και η υποστήριξη φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεων.

H Kaizen Digital

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ύψους 2,42 εκατ. ευρώ πιστοποιήθηκαν για την Kaizen Digital, στο πλαίσιο επενδύσεων της εταιρείας στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών για τον αθλητικό στοιχηματισμό, την πρόληψη της απάτης και τη διαχείριση ψηφιακών πλατφορμών. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, αναγνωρίστηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας συνολικού ύψους 2,42 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2024. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα που υπέβαλε η εταιρεία στις 15 Ιουλίου 2025 και σχετική έκθεση εμπειρογνωμόνων στις 16 Οκτωβρίου 2026. Οι δαπάνες αφορούν επτά ερευνητικά και τεχνολογικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών για τη λειτουργία και την υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών στοιχηματισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το έργο «Αριάδνη», που αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για πλατφόρμα υποστήριξης αθλητικών στοιχημάτων, καθώς και το έργο «Κέρβερος», το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία πλατφόρμας αυτοματοποιημένων κανόνων για την πρόληψη της απάτης. Παράλληλα, το έργο «Χάρις» αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων μηχανισμών ανταμοιβών, ενώ το «Κλειώ» επικεντρώνεται στη δημιουργία και επέκταση καινοτόμου εργαλείου για την αποτελεσματική διαχείριση αναλήψεων. Στο ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το έργο «Δανάη», που αφορά την ανάπτυξη πλατφόρμας νέας γενιάς για ζωντανούς αγώνες, καθώς και το «Πανδώρα», το οποίο εστιάζει σε νέες τεχνολογίες για συστήματα διακανονισμού και διαχείρισης στοιχηματικής κατάστασης. Το έβδομο έργο, με την ονομασία «Φήμη», αφορά στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και προηγμένου συστήματος διαχείρισης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στοιχηματισμού.

Από το FOMO στο FOGO

Καμπανάκι κινδύνου για μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση χτυπά η Elliott Investment Management, το επενδυτικό fund των 80 δισ. δολαρίων του Πολ Σίνγκερ, προειδοποιώντας ότι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στις αγορές θυμίζουν επικίνδυνα τη δεκαετία του 1920, λίγο πριν από το Μεγάλο Κραχ και τη Μεγάλη Ύφεση. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η υπερβολική ανάληψη κινδύνου με δανεικά κεφάλαια και οι ολοένα μεγαλύτερες στρεβλώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε επιστολή προς τους επενδυτές της η Elliott προειδοποιεί ότι σχεδόν όλες οι ενδείξεις που ιστορικά προαναγγέλλουν μια ισχυρή πτωτική αγορά έχουν πλέον ενεργοποιηθεί.

Η Elliott εισάγει έναν νέο όρο για να περιγράψει τον κίνδυνο που διακρίνει στον ορίζοντα: το FOGO, από τις αγγλικές λέξεις Fear of Getting Obliterated, δηλαδή τον φόβο της ολοκληρωτικής καταστροφής των επενδυτικών θέσεων. Πρόκειται για την αντίθετη όψη του γνωστού FOMO (Fear of Missing Out), του φόβου ότι κάποιος θα χάσει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα χρηματιστηριακό ράλι. Σύμφωνα με το fund, η σημερινή ανοδική αγορά τροφοδοτείται από πολλούς παράγοντες που λειτουργούν ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο, η διατάραξη ορισμένων από αυτούς θα μπορούσε να αντιστρέψει απότομα τη δυναμική, προκαλώντας ένα αυτοτροφοδοτούμενο κύμα ρευστοποιήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Elliott στην επενδυτική έκρηξη που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, αμφισβητώντας τη βιωσιμότητα ορισμένων από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της ανάπτυξής της. Το fund εντοπίζει κινδύνους στις κυκλικές επενδυτικές σχέσεις μεταξύ εταιρειών που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και επιχειρήσεων που κατασκευάζουν τις υποδομές στις οποίες βασίζονται. Η Elliott προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη αμφισβήτηση των σημερινών τιμολογήσεων των προϊόντων AI ή μια υποχώρηση των προσδοκιών για τη μελλοντική ανάπτυξη των σχετικών υποδομών θα μπορούσαν να έχουν ιστορικές επιπτώσεις στις αγορές.

Οι ανησυχίες του fund δεν περιορίζονται στον τεχνολογικό κλάδο. Στην επιστολή επισημαίνονται επίσης οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ, τον επίμονο πληθωρισμό και την έκθεση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης (private credit). Αναφορά γίνεται και στη μεταβολή της συμπεριφοράς των επενδυτών, με την Elliott να υποστηρίζει ότι σημαντικό μέρος της σημερινής δραστηριότητας στις αγορές μοιάζει περισσότερο με τζόγο παρά με παραδοσιακή επένδυση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αυξημένη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης που λήγουν την ίδια ημέρα, γνωστών ως zero-day options, και η κερδοσκοπία γύρω από τις λεγόμενες meme stocks.