Μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την αναστολή παραγωγής των διεθνών σημάτων Coca-Cola στη Ρωσία το 2022, η δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τοπικά εμπορικά σήματα, όπως Dobry και Rich.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Coca-Cola HBC, καταγράφοντας πτώση 13,1%, στα 51,10 ευρώ, με απώλειες 7,70 ευρώ, στον απόηχο δημοσιεύματος της ρωσικής εφημερίδας Kommersant για το ενδεχόμενο να τεθούν υπό προσωρινή εξωτερική διαχείριση οι δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ρωσική εταιρεία παραγωγής μπίρας και αναψυκτικών Bochkari έχει απευθυνθεί στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας την υπαγωγή των εταιρειών Multon και Multon Partners σε καθεστώς εξωτερικής διαχείρισης, με την ίδια να αναλαμβάνει τον ρόλο του προσωρινού διαχειριστή.

Το αίτημα, που υποβλήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, έχει διαβιβαστεί στη ρωσική κυβέρνηση και, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, έχει εξασφαλίσει μερική υποστήριξη από αρμόδιους αντιπροέδρους της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία λόγω του σημαντικού οικονομικού αποτυπώματος της Multon, η οποία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναψυκτικών στη Ρωσία. Η συνολική αξία της εκτιμάται σε τουλάχιστον 245 δισ. ρούβλια, εκ των οποίων 150 δισ. αντιστοιχούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα και 95 δισ. στα χρηματικά διαθέσιμα.

Η Coca-Cola HBC απέκτησε τη Multon το 2005 έναντι 501 εκατ. δολαρίων. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την αναστολή παραγωγής των διεθνών σημάτων Coca-Cola στη Ρωσία το 2022, η δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε τοπικά εμπορικά σήματα, όπως Dobry και Rich.

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Παρά τις αλλαγές, η ρωσική αγορά εξακολουθεί να έχει σημαντική συνεισφορά στον όμιλο. Σύμφωνα με την Kommersant, τα έσοδα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανήλθαν το 2025 σε 1,61 δισ. ευρώ, ενώ η Multon Partners εμφάνισε καθαρά κέρδη 10,25 δισ. ρουβλίων.

Η Bochkari υποστηρίζει ότι η αναστολή επενδύσεων από τους ιδιοκτήτες της Multon πλήττει τη ρωσική οικονομία και τα φορολογικά έσοδα.