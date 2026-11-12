«Είναι προφανές ότι η πολιτική αξιοπιστία και η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα είναι έννοιες ασύμβατες με την καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε κανονικότητα έχουν εξελιχθεί οι αναγκαστικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών για το επιτελικό κράτος των «αρίστων» της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

«Σειρά πήρε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από καταγγελίες για μεθόδευση αντικανονικής μοριοδότησης με στόχο την ευνοϊκή εισαγωγή συγγενικού του προσώπου σε πανεπιστημιακό ίδρυμα», συνεχίζει ο η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Άραγε, στις πόσες παραιτήσεις στελεχών της, λόγω σκανδάλων, παραβίασης κανόνων ή ακόμη και ποινικά κολάσιμων πράξεων, «καίγεται» η κυβέρνηση;

Είναι προφανές ότι η πολιτική αξιοπιστία και η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα είναι έννοιες ασύμβατες με την καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβερνητική αλλαγή στις επερχόμενες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να την κάνει πράξη».