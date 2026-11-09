«Ήταν η κυβέρνηση ενήμερη; Το είχε εγκρίνει; Με ποιο περιεχόμενο;», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία.

«Ο κ. Χατζηβασιλείου, στον ΑΝΤ1 λίγη ώρα πριν, είπε ότι πράγματι η Γαλλία – το κράτος, όχι η εταιρεία που λέει ο κ. Ρωμανός – έκανε μια ρηματική διακοίνωση», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για τις έρευνες που θα γίνουν για το ηλεκτρικό καλώδιο.

«Η Navtex κανονικά είναι η επίσημη αναγγελία ενημέρωσης, αυτό είναι η Navtex. Η Navtex κανονικά αρκεί. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης χθες σε συνέντευξη του σε εφημερίδα, το λέει ο Κώστας Καραμανλής, το λένε και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και είναι εθνική θέση. Φαίνεται να μην τηρήθηκε. Δεύτερον, εγώ έκανα μια απλή ερώτηση στον κ. Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, γνωρίζατε ότι το γαλλικό κράτος θα προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση; Σας είχε ενημερώσει, το είχατε εγκρίνει; Και με ποιο περιεχόμενο», είπε ο κ. Τσουκαλάς, αναφορικά με το έργο πόντισης του καλωδίου.

«Εδώ έχουμε το γαλλικό κράτος να έρχεται και να κάνει ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο; Για ποιον λόγο; Μας εγγυάται η κυβέρνηση ότι αύριο αν υπάρξει μια διαφορά υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε ένα Διεθνές Δικαστήριο, δεν θα έρθει η Τουρκία να επικαλεστεί τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας;», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Ούτε σπεύσαμε χθες να βγάλουμε ανακοινώσεις πολύ σκληρές. Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά κάτι. Εμείς είμαστε από εκείνους που λένε εδώ και δύο χρόνια ότι πρέπει να προχωρήσει το έργο. Προχθές είπαμε, μάλιστα, προχωρήστε στο έργο κι εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε τη χώρα. Όταν, όμως, ενώ δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτά, ξαφνικά χθες διαρρέεται ότι υπάρχει ρηματική διακοίνωση – εγώ ρωτάω: αυτή η διακοίνωση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, - είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία - πώς εξηγείται; Είναι θετικό το ότι έρχεται μια τρίτη χώρα και ενημερώνει την Τουρκία; Να καταλάβουμε το περιεχόμενο».

Όπως είπε, στη συνέχεια, «εγώ λέω ότι προφανώς έχω τον φόβο μην η Τουρκία το επικαλεστεί μελλοντικά; Αλλά κυρίως τι λέμε; Λέμε στην ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσει. Να γνωρίζουμε τι έγινε. Και ρωτώ κι ένα τελευταίο: για ποιον λόγο δεν αρκούσε η Navtex; Η Navtex είναι η νόμιμη αναγγελία. Δεν ενημερώνω, βγάζω Navtex. Τη βγάλαμε», υπογραμμίζοντας ότι η Navtex «δεν είναι αδειοδότηση», καλώντας εκ νέου τον κ. Ρωμανό από τη ΝΔ να απαντήσει αν η κυβέρνηση γνώριζε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση.

«Η κυβέρνηση τι μας έλεγε; Ότι ‘’δεν ξέρουμε τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει’’. Δεν μας είχε ότι υπάρχει περίπτωση το γαλλικό κράτος να έρθει και στην ουσία να καταστήσει συνομιλητή την Τουρκία για το αν θα γίνει το έργο ή πώς θα γίνει το έργο», επισήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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«Το ερώτημα είναι γιατί δεν αρκούσε η Navtex», είπε ο κ. Τσουκαλάς απευθυνόμενος στον κ. Ρωμανό, ρωτώντας εκ νέου «αν είχατε εγκρίνει την παρέμβαση της Γαλλίας», σημειώνοντας ότι «έχουμε κυβέρνηση που δεν ενημερώνει».

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