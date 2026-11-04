Πώς επηρέασαν οι διατάσεις την καθημερινή στάση του σώματος;

Οι διατάσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι μιας ολοκληρωμένης προπόνησης, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί να παραλείπονται λόγω περιορισμένου χρόνου ή αφηρημάδας.

Συχνά, όμως, μία απλή άσκηση μπορεί να κάνει την διαφορά και να ενισχύσει την κινητικότητά σας, ιδιαίτερα αν έχετε μία καθιστική καθημερινότητα.

Σύμφωνα με το fitandwell.com, ένας πιστοποιημένος personal trainer αποφάσισε να κάνει καθημερινά για δύο εβδομάδες μία διάταση και συγκεκριμένα μία παραλλαγή της στάσης γιόγκα «Child’s Pose», γνωστή και ως η «Στάση του παιδιού».

Στόχος του προπονητή, ήταν να διαπιστώσει αν αυτή η απλή διάταση μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα του σώματος και να περιορίσει τον επίμονο πόνο στην μέση και την πλάτη. Όπως, μάλιστα αναφέρεται, η συγκεκριμένη άσκηση επιλέχθηκε καθώς δεν απαιτείτε εξοπλισμός και είναι εύκολη να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε ασκούμενου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της άσκηση;

Όπως αναφέρεται και στο fitandwell.com, η συγκεκριμένη διάταση έχει την τάση για να επιμηκύνει τους μύες της πλάτης και της μέσης, ενώ παράλληλα ενισχύει την κινητικότητα στα γόνατα και στα ισχία.

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Επίσης, συμβάλλει στην μείωση της μυϊκής έντασης και στην πίεση που δέχονται οι αρθρώσεις λόγω της καθημερινότητας.

Η αρχική θέση για τη «Στάση του παιδιού», ξεκινάει από το να τοποθετήσετε τα χέρια και τα γόνατά σας στο έδαφος, και στη συνέχεια να πιέσετε τα χέρια σας προς τα εμπρός για να «ανοίξει» το σώμα σας.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο προπονητής, επέλεξε να προσθέσει μία ακόμη κίνηση. Αντί λοιπόν, να κρατά τα χέρια του τεντωμένα μπροστά, τα μετακινεί μία από τη μία πλευρά και μία από την άλλη, προσφέροντας μία επιπλέον κίνηση στον κορμό και την πλάτη του.

Πώς να κάνετε σωστά τη διάταση

Η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγα λεπτά και το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε ένα στρώμα γυμναστική, προαιρετικά.

Τοποθετήστε τα γόνατα και τα χέρια σας στο έδαφος, ανοίξτε ελαφρώς τα γόνατα έτσι ώστε να ακουμπούν τα πέλματά σας μεταξύ τους και πιέστε τους γοφούς σας προς τα πίσω, στις φτέρνες σας.

Στη συνέχεια, τεντώστε μπροστά και αριστερά τα χέρια σας και κρατήστε τη στάση για περίπου 30 – 60 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε προς τη δεξιά πλευρά για το ίδιο χρονικό διάστημα,

Όπως εξηγεί ο ειδικός, κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να αναπνέεται χαλαρά, χωρίς να πιέζετε περισσότερο το σώμα σας.

Τι παρατηρείται στις δύο εβδομάδες καθημερινών διατάσεων

Σύμφωνα με το fitandwell.com, ο ειδικός πραγματοποιούσε την άσκηση για δύο εβδομάδες καθημερινά, κρατώντας την τη διάταση 30 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες παρατήρησε βελτίωση στην κινητικότητά του και έτσι ξεκίνησε να πραγματοποιεί την διάταση για περισσότερα δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά.

Μετά από δύο εβδομάδες καθημερινής εξάσκησης παρατηρήθηκε λιγότερη δυσκαμψία. Στην αρχή μάλιστα, παρατήρησε έντονη πίεση στους ώμους και στην πλάτη, ωστόσο η επιμονή και η συνέπεια τον έκανε να αισθάνεται όλο και πιο άνετα σε αυτή τη θέση.

Παράλληλα, παρατήρησε καλύτερη κινητικότητα, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες μπορούσε να τεντώνει τα χέρια του περισσότερο σε κάθε μία από τις δύο πλευρές, ενώ το στήθος και οι γοφοί πλησίαζαν όλο και περισσότερο στο έδαφος.

Μετά από εννιά ημέρες καθημερινής εξάσκησης, ο πόνος στη μέση του είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Μπορούσε να καθίσει πιο άνετα και να κάνει ασκήσει με περισσότερα βάρη.

Έτσι, γίνεται κατανοητό, ότι μία απλά διάταση, μπορεί εύκολα να βοηθήσει στην καλύτερη κινητικότητα του σώματος και των αρθρώσεων, ενώ δεν αποκλείεται να απαλλαγείτε και από τους πόνους στη μέση και την πλάτη.

Φυσικά, τα αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ αν αντιμετωπίζετε επίμονους πόνους, ενοχλήσεις και πρόβλημα με τις αρθρώσεις είναι καλό να επικοινωνήσετε πρώτα με κάποιον ειδικό.