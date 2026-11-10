Σε ποια τρόφιμα «κρύβεται» η πρωτεΐνη.

Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά και ενισχύει τις λειτουργίες του οργανισμού, συμβάλλοντας σε έναν ισορροπημένο τρόπο διατροφής.

Αποτελεί ένα δομικό συστατικό σχεδόν για κάθε ιστό του ανθρώπινου σώματος, επιβραδύνει την πέψη και περιορίζει τις απότομες αυξομειώσεις σακχάρου στο αίμα.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι ειδικοί, εστιάζουν σε τρόπους και μέσα που μπορείτε να εστιάσετε έτσι ώστε να αυξήσετε την ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης στον οργανισμό σας, με τους περισσότερους να δίνουν έμφαση σε ορισμένα τρόφιμα και φαγητά. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα αυγά και οι σαρδέλες.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη

Σύμφωνα με το realsimple.com, οκτώ διαιτολόγοι – διατροφολόγοι, μοιράστηκαν τα «μυστικά» τους, αποκαλύπτοντας οκτώ τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη.

1. Το Ιρλανδικό γιαούρτι – γνωστό και ως Skyr

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ελληνικό γιαούρτι φαίνεται πως βρίσκεται σταθερά στη λίστα των προτιμήσεων όσων εστιάζουν σε μία ισορροπημένη διατροφή. Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και περισσότεροι μιλούν για το ιρλανδικό γιαούρτι, ισχυριζόμενοι ότι η διαδικασία παρασκευής του, ενισχύει ακόμη περισσότερο τα επίπεδα πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα μία μερίδα του συγκεκριμένου προϊόντος, μπορεί να αναλογεί σε περίπου 17 – 19 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι για την παρασκευή του Skyr πραγματοποιείται μία επιπλέον διαδικασία στράγγισης χαρίζει μία πιο πυκνή υφή και έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη.

2. Τόφου

Το τόφου είναι ιδιαίτερα γνωστό σε όσους ακολουθούν ένα πρόγραμμα διατροφής χωρίς ζωικά προϊόντα και κρέας και θεωρείται μία από τις καταλληλότερες πηγές πρωτεΐνης.

Συγκεκριμένα, στο realsimple.com, αναφέρεται ότι μόλις μισό φλιτζάνι από τόφου περιέχει ακόμη και 22 γραμμάρια πρωτεΐνης

Παράλληλα, είναι πλούσιο σε σημαντικά μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και χαλκό.

3. Σαρδέλες

Τα ψάρια και ιδιαίτερα τα πιο λιπαρά, συμβάλλουν στην υποστήριξη των μυών, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Ω3 λιπαρά, βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το σώμα και τον οργανισμό.

Παράλληλα, ορισμένα ψάρια ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, ανάμεσά τους και οι σαρδέλες. Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μία μερίδα 106 γραμμαρίων από το συγκεκριμένο ψάρι, μπορεί να περιέχει ακόμη και 23 γραμμάρια πρωτεΐνης.

4. Λευκά φασόλια

Ένα φλιτζάνι λευκά φασόλια σε κονσέρβα, περιέχουν περίπου 16 γραμμάρια πρωτεΐνης, γεγονός που κατατάσσει το συγκεκριμένο τρόφιμα σε μία από τις πιο καλές πηγές φυτικής πρωτεΐνης.

Για καλύτερη απορρόφηση αυτής από τον οργανισμό, οι ειδικοί συμβουλεύουν να καταναλώνονται με τρόφιμα πλούσια σε C, όπως ντομάτες και πιπεριές.

5. Σολομός

Μία μερίδα 85 γραμμαρίων από σολομό, περιέχει περίπου 21 γραμμάρια πρωτεΐνης, γεγονός που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό με υψηλή διατροφική αξία.

Παράλληλα, είναι πλούσιος σε Ω3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά.

6. Αυγά

Μία από τις πιο εύκολες και συνηθισμένες διατροφικές επιλογές, είναι και τα αυγά, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την πέψη και τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Δύο μεγάλα αυγά, μπορούν να περιέχουν μέχρι και 12 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα περιέχουν αμινοξέα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά.

7. Ζυμαρικά από ενταμάμε

Τα φασόλια ενταμάμε έχουν κερδίσει το ενδιαφέρων τόσο των ειδικών όσο και τον καταναλωτών, καθώς αποτελούν ένα εύκολο σνακ με ουδέτερη γεύση και πολλή πρωτεΐνη.

Παράλληλα, στην αγορά πλέον κυκλοφορούν και άλλα προϊόντα, όπως ζυμαρικά, που προέρχονται από τα φασόλια ενταμάμε. Έτσι, μία περίδα 56 γραμμαρίων μπορεί να περιέχει ακόμη και 24 γραμμάρια πρωτεΐνης. Προσφέρουν φυτικές ίνες και αμινοξέα.

8. Ρεβίθια

Ένα από τα πιο γνωστά ξηρά όσπρια είναι τα ρεβίθια, τα οποία αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και οικονομικές πηγές πρωτεΐνης.

Ένα φλιτζάνι ρεβίθια σε κονσέρβα περιέχουν ακόμη και 11 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ ο συνδυασμός με προϊόντα πλούσια σε βιταμίνη C ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.