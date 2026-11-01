35 χρόνια έρευνας στη γλωσσική τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά γιορτάζει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, στις 4 Νοεμβρίου.

Από τα πρώτα ηλεκτρονικά γλωσσικά εργαλεία έως τα σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και τις προηγμένες εφαρμογές ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) συμπληρώνει 35 χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Με αφορμή την επέτειο, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διοργανώνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 17:00 ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο: «35 χρόνια ΙΕΛ: Ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».

Η εκδήλωση θα αποτελέσει ευκαιρία αναδρομής στα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας του Ινστιτούτου, αλλά και συζήτησης για τις προοπτικές της έρευνας και της τεχνολογίας. Το ΙΕΛ ιδρύθηκε το 1991, σε μια περίοδο κατά την οποία η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τους υπολογιστές αποτελούσε σημαντική επιστημονική και τεχνολογική πρόκληση. Με όραμα του ιδρυτή του, αείμνηστου καθηγητή Γιώργου Καραγιάννη, τη δημιουργία των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνολογικών υποδομών για την υπολογιστική επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας, το Ινστιτούτο ανέπτυξε σταδιακά σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.

Στα 35 χρόνια λειτουργίας του έχει συμβάλει στην εξέλιξη της μηχανικής μετάφρασης, της αναγνώρισης και σύνθεσης ομιλίας, των υπολογιστικών λεξικών και των σωμάτων κειμένων. Παράλληλα, έχει αναπτύξει τεχνολογικές εφαρμογές για την εκπαίδευση, τη νοηματική γλώσσα και την προσβασιμότητα, αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα για την αντιμετώπιση πραγματικών κοινωνικών αναγκών.

Σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη του Ινστιτούτου αποτέλεσε η διεύρυνση της ερευνητικής του δραστηριότητας στην Ξάνθη και η συνένωσή του με το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τη διασύνδεση της τεχνολογίας με τον πολιτισμό, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ψηφιακή αρχαιολογία, την αρχαιομετρία, την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και τη φωτογραμμετρία. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προσφέρουν πλέον προηγμένα εργαλεία για τη μελέτη, την τεκμηρίωση, την ανασύνθεση και την ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών αντικειμένων.

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Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκονται εκατοντάδες ερευνητές και συνεργάτες, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μέλλον της γλωσσικής τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στην πορεία του ΙΕΛ, με επίκεντρο τους ανθρώπους και τα επιστημονικά επιτεύγματα που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του, καθώς και τη συζήτηση με τίτλο: «ΙΕΛ 2041: Ατενίζοντας το μέλλον».

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν:

Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Κυβέρνησης.

Αγιάτις Μπενάρδου, Πρόεδρος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Υποδομής DARIAH ERIC.

Σπύρος Ράπτης, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στη Σύνθεση Φωνής, Samsung Electronics Greece.

Κατερίνα Πάστρα, Κύρια Ερευνήτρια ΙΕΛ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Γιώργος Αλέξης Ιωαννάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΕΛ.

Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής ΙΕΛ.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις και τις μελλοντικές δυνατότητες της γλωσσικής τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος και Διευθύντρια Ψηφιακών Μέσων του Star Channel, Νεφέλη Αγκυρίδου.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική και ποτό, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντηθούν, να ανταλλάξουν αναμνήσεις και να συζητήσουν για το μέλλον της επιστημονικής έρευνας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 | Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Banquet

16:30–17:00: Προσέλευση

17:00–17:30: Έναρξη

17:30–18:30: Η ιστορία του ΙΕΛ: Άνθρωποι και επιτεύγματα

18:30–19:30: ΙΕΛ 2041: Ατενίζοντας το μέλλον

19:30–21:30: Γιορτάζουμε μαζί – Μουσική και ποτό

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοιχτή, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Eventora.

Δηλώσεις συμμετοχής:

eventora.com/el/Events/35-xronia-iel

*Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) αποτελεί Ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και δραστηριοποιείται από το 1991 στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Με ερευνητική παρουσία στην Αθήνα και την Ξάνθη, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις στους τομείς της Γλωσσικής Τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας με την κοινωνία.