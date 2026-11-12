«Η πλήρης απαξίωση της Αυτοδιοίκησης θα έχει την υπογραφή σας» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

Κριτική στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) άσκησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τμε επίκεντρο τα αποτελέσματα του Συνεδρίου της Καλαμάτας και τη διεκδίκηση των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης. Ο Χάρης Δούκας κατηγόρησε το προεδρείο της ΚΕΔΕ ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία ουσιαστική δέσμευση από την κυβέρνηση για τα πάγια αιτήματα των δήμων, χαρακτηρίζοντας το Συνέδριο ως «πανωλεθρία», παρά τον αρχικό πανηγυρικό τόνο.

Όπως υποστήριξε, παρά την παρουσία του πρωθυπουργού, δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς του προεδρείου, υποστηρίζοντας ότι αντί να διεκδικήσει ουσιαστικές λύσεις, παρουσίασε μια εικόνα αρμονικής σχέσης με την κυβέρνηση. Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε επίσης στις εντάσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, κάνοντας λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, έφτασαν στα όρια του τραμπουκισμού. Έθεσε ακόμη ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αναφέροντας ότι υπήρξαν καταγγελίες για επαναλαμβανόμενη ψήφο και ζητήματα διαφάνειας, ενώ υποστήριξε ότι είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί ονομαστική ψηφοφορία.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα ζητήματα της ΔΕΗ, του νερού, του τέλους ταφής, του Πράσινου Ταμείου και των 2,5 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Αυτοδιοίκηση. «Τελικά, τι θα κάνετε το αμέσως επόμενο διάστημα για να ικανοποιηθεί έστω και ένα αίτημά μας;» διερωτήθηκε, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν υπάρξουν αποτελέσματα έως το τέλος της χρονιάς, η ηγεσία της ΚΕΔΕ θα είναι υπόλογη για την υποβάθμιση της Αυτοδιοίκησης.

Η ομιλία του Χάρη Δούκα

Το Συνέδριο στην Καλαμάτα ολοκληρώθηκε, και ακριβώς μετά το Συνέδριο γίνεται το σημερινό Συμβούλιο και νομίζω ότι πρέπει όλοι να συνομολογήσουμε, ότι κανένα από τα πάγια αιτήματά μας, δεν καταφέραμε να το πετύχουμε. Καμία από τις ομόφωνες αποφάσεις μας δεν καταφέραμε να τις φέρουμε εις πέρας, καμία. Το θριαμβευτικό λοιπόν Συνέδριο, κύριε Κυρίζογλου, κατέληξε σε μια πανωλεθρία.

17 χρόνια είχε να έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας. Ήρθε ο πρωθυπουργός, περιμένατε και εσείς, καταλαβαίνω, κάτι περισσότερο, και δεν ανακοινώθηκε επί της ουσίας τίποτα στα κρίσιμα ζητήματα. Με ευθύνη σας επιχειρήθηκε για όλα αυτά, επειδή ξέρατε ότι δεν θα υπάρξει καμία απόφαση, η ΚΕΔΕ να γίνει προθάλαμος του Μαξίμου. Παρουσιάσατε σχεδόν μια αρμονική σχέση αυτοδιοίκησης - κυβέρνησης, όπως το κάνατε και σήμερα, εμφανίσατε και μια επίφαση διεκδικήσεων.

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Πώς να σχολιάσει κανείς, ότι εννοούμε διεκδίκηση να πάμε τη μέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και όλα έχουν κριθεί, να κλείσουμε τους δήμους μας και να βγάλουμε σέλφι με τους Υπουργούς. Και δεν παρουσιάσατε στην πράξη καμία προσπάθεια διεκδίκησης. Όλες οι άλλες κοινωνικές ομάδες στη χώρα, με άλλες ηγεσίες, κάτι πήραν από την κυβέρνηση προεκλογικά, όλες. Και αν εμείς ήμασταν σοβαροί και έχετε τεράστια ευθύνη για αυτό, κάτι θα καταφέρνατε να δίνατε και στην αυτοδιοίκηση και σε εμάς εδώ. Αντί για 20 λεπτά να με καθυβρίζετε, κάτι θα έπρεπε να είχατε φέρει στο τραπέζι. Είστε η μοναδική ηγεσία φορέα που κατάφερε, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, να μην φέρει τίποτα.

Η μεγάλη λοιπόν παραφωνία, ήταν το προεδρείο της ΚΕΔΕ. Διότι δεν στάθηκε στο πλευρό του θεσμού και των αιρετών, αλλά της κυβέρνησης. Ό,τι κάνατε και σήμερα. Όπου, αντί να πείτε το διά ταύτα, ότι δηλαδή με τις μελέτες που εσείς κάνατε, και με τα νούμερα που εσείς δώσατε, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Ήταν επιλογή σας να οδηγήσετε τη διαδικασία σε πρακτικές στα όρια του τραμπουκισμού. Περίμενα να 'ναι και 'δω ο κύριος Καφαντάρης, και περίμενα ξεκινώντας, γιατί όπως λέτε και εσείς πρέπει να συνεχίσουμε, και η ενωτική αυτή αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει, να το καταδικάσετε, έστω να το καταδικάσετε. Δεν πειράζει, κρινόμαστε όλοι.

Και εμείς θέλουμε να πάμε στην ουσία. Και η ουσία είναι, ότι περιφέρετε ως τρόπαιο, τα αποτελέσματα μιας ψηφοφορίας, ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα έκτροπα σας. Διότι δεν καταφέρατε, κανένα, επί της ουσίας, αποτέλεσμα, γιατί η στάση η δική σας υπονομεύει την ενότητα των αιρετών. Δεν έχει ξαναγίνει σε Συνέδριο ποτέ, να κάθεται κάποιος στο πόντιουμ και να μη μιλάει κανένας άλλος. Και αυτά τα οποία έχουνε δείξει, όλα τα κανάλια, είναι η δική σας εκλογική διαδικασία... Εσάς δείχνουν και τον κύριο Καφαντάρη να λέει ακραία πράγματα. Και μια διαδικασία όπου είναι, αν μη τι άλλο, απίστευτα μπερδεμένη. Και βγαίνει ο κ. Γιαλιτάκης, ο οποίος ήτανε ψηφολέκτης, εσείς τον επιλέξατε, εσείς, ο κύριος Καφαντάρης, από το μικρόφωνο και λέει, ότι ψηφίζουν δύο και τρεις φορές και ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία! Ψηφολέκτης το είπε. Από το μικρόφωνο. Υπάρχει στο βίντεο. Και λέω και εγώ, υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία, ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία. Σας το 'χα πει και πριν, για να λέτε την αλήθεια, σας έπιασα πριν τη διαδικασία, και σε εσάς και τον κύριο Καφαντάρη, και σας ζήτησα να γίνει ονομαστική! Και μου είπατε κάτσε κάτω, κι άστα αυτά τώρα.

Λέω λοιπόν, ότι η πλήρης απαξίωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης, θα έχει την υπογραφή σας, αν συνεχίσετε έτσι. Εγώ θα μπορούσα σήμερα να σας πω μια σειρά από θέματα διεκδίκησης. Όμως δεν τα λέω. Δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς. Τελικά, τι θα κάνετε το αμέσως επόμενο διάστημα για να ικανοποιηθεί έστω και ένα αίτημά μας; Η ΔΕΗ; Το νερό; Το τέλος ταφής; Το Πράσινο Ταμείο; Τα δυόμιση δις; Έστω και ένα, από τα αιτήματά μας! Σταματάω εδώ. Πείτε μου τι θα κάνετε. Διαφορετικά αν περάσει κι αυτή η χρονιά, είσαστε υπόλογοι, για τον εξευτελισμό, την υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Είστε η μοναδική ηγεσία θεσμού που δεν θα έχει καταφέρει να φέρει στο τραπέζι, μία επιτυχία, από τα δίκαια αιτήματά μας.