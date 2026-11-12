Οι προηγούμενες οδηγίες, που είχαν εκδοθεί το 2010, συνιστούσαν στους άνδρες να αποφασίζουν εάν θα υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο, αφού πρώτα συζητήσουν με τους γιατρούς τους τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Η συστηματική προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του προστάτη συνιστάται πλέον σε πολλούς άνδρες, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society – ACS), σε μια σημαντική αλλαγή της μέχρι σήμερα πολιτικής της. Όπως επισημαίνει, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής και στα νέα επιστημονικά δεδομένα, τα πιθανά οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου υπερτερούν πλέον των ενδεχόμενων κινδύνων.

Οι προηγούμενες οδηγίες, που είχαν εκδοθεί το 2010, συνιστούσαν στους άνδρες να αποφασίζουν εάν θα υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο, αφού πρώτα συζητήσουν με τους γιατρούς τους τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

«Το 2010, στην πραγματικότητα, δεν είχαμε σαφή άποψη για το αν οι άνδρες θα έπρεπε να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος της ACS, δρ. William Dahut.

«Εκείνη την περίοδο δεν ήταν ξεκάθαρο εάν οι πιθανοί κίνδυνοι υπερτερούσαν των οφελών».

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, εκτιμάται ότι το 2026 θα διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη περίπου 333.830 άνδρες στις ΗΠΑ, ενώ 36.320 αναμένεται να χάσουν τη ζωή τους από τη νόσο.

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Αναθεωρημένες οδηγίες

Οι αναθεωρημένες οδηγίες συστήνουν τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων για τη μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) κάθε δύο χρόνια για άνδρες μέσου κινδύνου ηλικίας 50 έως 69 ετών. Για όσους έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη, προτείνεται ετήσιος έλεγχος.

Ειδικά για τους μαύρους άνδρες, οι οποίοι εμφανίζουν κατά 67% υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με τους λευκούς, οι νέες οδηγίες προβλέπουν ετήσιο προληπτικό έλεγχο από την ηλικία των 45 έως τα 69 έτη.

«Με την άμεση σύσταση προς τους άνδρες να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο και την προώθηση του πρωιμότερου και συχνότερου ελέγχου για τους μαύρους άνδρες, στόχος μας είναι επίσης να περιορίσουμε τις ανισότητες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη και να μειώσουμε το συνολικό βάρος της νόσου», ανέφερε ο Dahut.

Για τους άνδρες ηλικίας 70 έως 74 ετών, η ισορροπία μεταξύ των πιθανών οφελών και των κινδύνων εξακολουθεί να μην είναι ξεκάθαρη. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να συζητούν με τους γιατρούς τους το ενδεχόμενο προληπτικού ελέγχου.

Ο έλεγχος δεν συνιστάται για άνδρες ηλικίας 75 ετών και άνω, αν και ορισμένοι ηλικίας 75 έως 79 ετών, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση υγείας, ενδέχεται να επιθυμούν να συνεχίσουν τις εξετάσεις, ιδιαίτερα εάν τα επίπεδα του PSA παρουσιάζουν αυξητική τάση σε προηγούμενες μετρήσεις.

Αντίστοιχα, δεν συνιστάται προληπτικός έλεγχος για άνδρες ηλικίας 80 ετών και άνω ή για όσους δεν αναμένεται να ζήσουν για τουλάχιστον ακόμη 10 χρόνια.

Τα πιθανά οφέλη και οι κίνδυνοι από την καθολική εφαρμογή του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο έντονης επιστημονικής συζήτησης.

Ο βασικός προβληματισμός ήταν ότι οι εξετάσεις ενδέχεται να εντοπίζουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό καρκίνων, οι οποίοι δεν θα προκαλούσαν ποτέ συμπτώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρενέργειες, όπως ακράτεια ούρων και στυτική δυσλειτουργία, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τον ασθενή.

Οι αλλαγές, οι οποίες παρουσιάζονται στο επιστημονικό περιοδικό CA: A Cancer Journal for Clinicians, αντανακλούν τα ισχυρότερα πλέον επιστημονικά στοιχεία για τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου μέσω της μέτρησης του PSA. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η αυξανόμενη χρήση στρατηγικών διαχείρισης της νόσου που μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους, όπως οι περιττές βιοψίες και οι παρενέργειες των θεραπειών, σύμφωνα με την ACS.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες εξακολουθούν να υπογραμμίζουν ότι οι άνδρες πρέπει να ενημερώνονται για τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους πριν υποβληθούν σε εξέταση PSA. Ωστόσο, πλέον προβλέπουν ότι πριν προγραμματιστεί μια βιοψία θα πρέπει να προηγείται επαναληπτική αιματολογική εξέταση, καθώς και μαγνητική τομογραφία.

Διάγνωση με καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου

Για τους άνδρες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου, οι οδηγίες αναφέρουν ότι αρχικά θα πρέπει να προτείνεται στενή παρακολούθηση της κατάστασής τους αντί της άμεσης έναρξης θεραπείας.

Όπως εξήγησε ο Dahut, οι γιατροί έχουν πλέον βελτιώσει σημαντικά την ικανότητά τους να διακρίνουν τους άνδρες που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη υψηλού κινδύνου από εκείνους που μπορούν με ασφάλεια να καθυστερήσουν τη θεραπεία.

Επιπλέον, οι διαθέσιμες θεραπείες προκαλούν πλέον λιγότερες παρενέργειες, η ρομποτική χειρουργική έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της περίθαλψης, ενώ οι ακτινοθεραπείες είναι περισσότερο στοχευμένες και αποτελεσματικές, πρόσθεσε.

πηγή: Reuters