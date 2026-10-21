Ο νέος πρωταγωνιστής του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μιλά για την αντικατάσταση του Βίγκο Μόρτενσεν στο ρόλο του Άραγκορν.

Παράλληλα με την τρίτη σεζόν της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power», που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2026, ο κόσμος της Μέσης Γης θα αποκτήσει επίσης το 2027, την πρώτη του νέα ταινία μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Γκόλουμ, διαδραματίζεται κατά τις πρώτες στιγμές της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού» του 2001, εξερευνώντας την αποστολή που ανέθεσε ο Γκάνταλφ στον Ρέιντζερ Στράιντερ: να εντοπίσει το Γκόλουμ και να μάθει πού βρίσκεται το Ένα Δαχτυλίδι.

Ενώ ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν και ο Ελάιτζα Γουντ επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους ως Γκάνταλφ και Φρόντο Μπάγκινς, αντίστοιχα, η ταινία «The Hunt for Gollum» θα φέρει τον ηθοποιό Τζέιμι Ντόρναν στον σημαντικό ρόλο του Στράιντερ, ευρύτερα γνωστού ως Άραγκορν.

Ο Ντόρναν, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο L'Officiel, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την ανάληψη του ρόλου του Άραγκορν από τον αρχικό πρωταγωνιστή Βίγκο Μόρτενσεν. Ο νέος πρωταγωνιστής παραδέχτηκε ότι αισθάνεται πίεση που θα υποδυθεί «έναν εξαιρετικά εμβληματικό ρόλο», αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν προσπαθεί να ξεπεράσει τον [Μόρτενσεν]» στο επερχόμενο prequel.

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Ο Άραγκορν θα είναι πάντα ο Βίγκο Μόρτενσεν

«Υπάρχει πίεση όταν προσπαθείς να ακολουθήσεις τα βήματά τους. Μου ζητήθηκε να υποδυθώ έναν εξαιρετικά εμβληματικό ρόλο και θα βάλω τα δυνατά μου. Όμως, για μένα, ο Άραγκορν θα είναι πάντα ο Βίγκο. Η ερμηνεία του είναι μια από τις αγαπημένες μου όλων των εποχών και νιώθω τιμή που προσπαθώ να αναπαράγω τουλάχιστον μέρος της ενέργειας που έδωσε αρχικά στον χαρακτήρα. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι του εαυτού μου που προσπαθεί να τον ξεπεράσει», δήλωσε.

Το να αναλάβει κανείς τον ρόλο κάποιου άλλου, ειδικά ενός τόσο αγαπητού χαρακτήρα όπως ο Αραγκόρν, δεν είναι εύκολη πρόκληση για κανέναν ηθοποιό. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόρναν φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση της αγάπης που τρέφουν τόσοι πολλοί φαν για αυτή τη σειρά ταινιών, αναγνωρίζοντας ότι ο Μόρτενσεν έδωσε μια καθοριστική ερμηνεία σε αυτόν τον ρόλο.

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Αν και ο Ντόρναν δεν είναι το μόνο νέο μέλος του καστ του επερχόμενου «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» (στο οποίο προστίθενται αστέρες όπως η Άνια Τέιλορ-Τζόι και η Κέιτ Γουίνσλετ), είναι ο μόνος που δεν υποδύεται έναν νέο χαρακτήρα που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πριν σε αυτή την ιστορία.

Ευτυχώς, ο Μόρτενσεν (μέσω του Σέρκις) έδωσε την έγκρισή του για την επιλογή του Ντόρναν για τον ρόλο, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος ο Μόρτενσεν και ολόκληρη η ομάδα ήταν ενθουσιασμένοι που τον είχαν στο καστ. Τώρα, ο Ντόρναν φαίνεται έτοιμος να συμβάλει στην εξέλιξη της ιστορίας της ταινίας μαζί με τον Σέρκις, καθώς ο Σμίγκολ/Γκόλουμ του θα αποτελέσει για πρώτη φορά τον κεντρικό χαρακτήρα σε μια ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Με τα γυρίσματα της νέας ταινίας να πλησιάζουν στο τέλος τους, αναμένουμε με αγωνία να δούμε πώς ο Άραγκορν θα ζωντανέψει ξανά μέσα από την πολυαναμενόμενη ερμηνεία του Ντόρναν.

Η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.