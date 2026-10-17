Η Γιορτή Ψωμιού ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Κλαυθμώνος, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τέχνη της αρτοποιίας, τη διαδικασία παρασκευής του ψωμιού και τα προϊόντα των παραδοσιακών αρτοποιείων.

Στον ρόλο του φούρνου της γειτονιάς ως αναπόσπαστου στοιχείου της κοινωνικής ζωής και της ελληνικής διατροφικής παράδοσης, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιοτεχνική αρτοποιία, αναφέρθηκαν οι ομιλητές στα εγκαίνια της Γιορτής Ψωμιού 2026, που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών φούρνων στις γειτονιές της πόλης, ενώ η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Κώστας Δαμίγος, και ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), Ιάσων Καπλάνης, ανέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές αρτοποιητικές επιχειρήσεις. Στον χαιρετισμό του, που διαβάστηκε στα εγκαίνια, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ζήτησε μέτρα ουσιαστικής και μόνιμης ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους για τα αρτοποιεία και τις μικρές επιχειρήσεις.

Η διήμερη Γιορτή Ψωμιού, που διοργανώνουν η ΣΑΑΠΠ και το ΒΕΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωμιού, μεταφέρει την τέχνη της αρτοποιίας στην καρδιά της Αθήνας, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παρασκευής του ψωμιού και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε αρτοσκεύασμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις της αρτοποιητικής τέχνης, γνωριμία με την παραγωγή ψωμιού, γευστικές δοκιμές παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της βιοτεχνικής αρτοποιίας και της διαχρονικής αξίας του φούρνου της γειτονιάς, αλλά και η ενημέρωση του κοινού για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους παραγωγής και εντεινόμενου ανταγωνισμού. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στάθηκε στη σημασία του ψωμιού στην καθημερινότητα των πολιτών και στην ανάγκη να διασφαλιστεί το μέλλον του φούρνου της γειτονιάς. Όπως ανέφερε, αποτελεί χρέος όλων να προστατεύσουν τα παραδοσιακά αρτοποιεία και να διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση τους με τους κατοίκους, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πόλης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κώστας Δαμίγος, τόνισε ότι το ψωμί δεν είναι απλώς ένα προϊόν διατροφής, αλλά συνδέεται με την εργασία, την οικογένεια, την παράδοση και τον πολιτισμό. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αρτοποιοί, με τη γνώση, την εμπειρία και το μεράκι τους, διατηρούν ζωντανή μια τέχνη που περνά από γενιά σε γενιά, ενώ οι φούρνοι της γειτονιάς επιτελούν και σημαντικό κοινωνικό έργο.

Ο κ. Δαμίγος υπογράμμισε ότι ο σύγχρονος φούρνος συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, ανταποκρίνεται στις νέες διατροφικές ανάγκες και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και τα υψηλά λειτουργικά έξοδα πιέζουν καθημερινά τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Σημείωσε, επίσης, ότι το ΒΕΑ στηρίζει τα αιτήματα των αρτοποιών και παρεμβαίνει προς την Πολιτεία, διεκδικώντας μέτρα που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία του ψωμιού που παράγεται στον φούρνο της γειτονιάς καθώς αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής μνήμης και της κοινωνικής συνοχής. Όπως σημείωσε, το ψωμί συνδέεται με την αλληλεγγύη, ενώνει την οικογένεια και την κοινωνία και διατηρεί ξεχωριστή θέση στην ελληνική καθημερινότητα ενώ τόνισε ότι το ψωμί του φούρνου δεν συγκρίνεται με ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν.

Η ίδια επισήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες και την περιορισμένη ανταπόκριση στα αιτήματα του κλάδου, ο φούρνος της γειτονιάς έχει παρόν και μέλλον. Για να διασφαλιστεί, ωστόσο, η συνέχιση της λειτουργίας του, απαιτείται ουσιαστική στήριξη των μικρών αρτοποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα προσιτές τιμές για τους καταναλωτές.

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΣΑΑΠΠ, Ιάσων Καπλάνης, επισημαίνοντας την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης από την Πολιτεία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που δημιουργεί ο ανταγωνισμός για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος διαβάστηκε στα εγκαίνια, σημείωσε κι αυτός με τη σειρά του ότι ο φούρνος της γειτονιάς αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινωνία και η απώλειά του θα σήμαινε την απώλεια ενός κομματιού της κοινωνικής ζωής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τον κλάδο, καθώς, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, τη φορολογία και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα, απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών μικρών επιχειρήσεων.

Ο κ. Καββαθάς ζήτησε μέτρα αντίστοιχα με εκείνα που έχουν προβλεφθεί για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αρτοποιείων και των μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής και μόνιμης μείωσης του ενεργειακού κόστους, ίσων όρων ανταγωνισμού και στήριξης που να φτάνει έως τον μικρότερο επαγγελματία.

Όπως επισήμανε, η βιωσιμότητα της αρτοποιίας δεν αφορά μόνο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και τη δυνατότητα κάθε οικογένειας να προμηθεύεται φρέσκο, ποιοτικό και προσιτό ψωμί. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι αν το βάρος του αυξημένου κόστους εξακολουθήσει να επιβαρύνει αποκλειστικά τους αρτοποιούς, οι συνέπειες θα μεταφερθούν τελικά στους καταναλωτές και στις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, επανέλαβε τη στήριξη της ΓΣΕΒΕΕ προς τους αρτοποιούς και τη δέσμευσή της να προωθεί τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές.

Κοινό σημείο των παρεμβάσεων των εκπροσώπων του κλάδου, λοιπόν, ήταν η ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών που θα επιτρέψουν στα μικρά αρτοποιεία να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και τα λειτουργικά έξοδα, όπως τονίστηκε, περιορίζουν τα περιθώρια των επιχειρήσεων, ενώ οι αρτοποιοί προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, όπως υπογράμμισαν οι ομιλητές, οι φούρνοι της γειτονιάς εξελίσσονται, διευρύνουν την προϊοντική τους γκάμα και προσαρμόζονται στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, συνδυάζοντας την παραδοσιακή τέχνη με τις νέες καταναλωτικές ανάγκες. Η διατήρηση της βιοτεχνικής αρτοποιίας αφορά, επομένως, όχι μόνο την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη συνέχιση μιας βαθιά ριζωμένης διατροφικής παράδοσης.