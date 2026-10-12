Αυξήσεις στις τιμές στο ψωμί αναμένονται το επόμενο διάστημα όπως αναφέρουν οι αρτοποιοί.

Ανατιμήσεις έως και 10% στο ψωμί τις επόμενες ημέρες προαναγγέλλουν οι αρτοποιοί της Λάρισας, επικαλούμενοι τη συνεχή αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών.

«Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί – ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες», δήλωσε στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Λάρισας, Αλ. Γκούλιος, εκτιμώντας ότι οι ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού θα φτάσουν μέχρι και το 10%.

Αυξημένα κατά 3.500 ευρώ τα μηνιαία έξοδα

Όπως ανέφερε ο κ. Γκούλιος, τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων του κλάδου έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ενώ οι αρτοποιοί έχουν απορροφήσει επανειλημμένα αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να τις μετακυλίσουν στους καταναλωτές.

«Τα έξοδα για μια επιχείρηση στον κλάδο μας σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες έχουν αυξηθεί κατά 3,5 χιλιάδες ευρώ σε μηνιαία βάση, ενώ έχουμε απορροφήσει αρκετές φορές μέσα στην τελευταία πενταετία αυξήσεις που δεν τις περάσαμε στον καταναλωτή», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των αρτοποιών της Λάρισας σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 20 φούρνοι στην πόλη, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοποιεία ανέρχονται σε 1.500.

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Αίτημα για επιδότηση στο ρεύμα και μείωση του ΦΠΑ

Ο κ. Γκούλιος υπογράμμισε ότι ο κλάδος έχει ζητήσει, μέσω της ΓΣΕΒΕΕ, τόσο την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και τη μείωση του ΦΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Όπως τόνισε, το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

«Στη Λάρισα στα αρτοποιία που λειτουργούν απασχολούνται 2.420 άτομα και αν εντάξουμε στον κύκλο αυτών και τους προμηθευτές ο αριθμός αυτός φτάνει τις 3.500 άτομα. Πρέπει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις που θα βοηθούν και τους αρτοποιούς αλλά και τους καταναλωτές. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς δεν έχουμε δει το παραμικρό παρά τις προτάσεις που έχουμε κάνει», ανέφερε.

Τέλος, υπενθύμισε ότι η ανάγκη στήριξης δεν αφορά μόνο τη βιομηχανία, αλλά και άλλους κλάδους που δοκιμάζονται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

«Εκτός αν έχουν επιλέξει οι αρμόδιοι να οδηγήσουν τον καταναλωτή στα σούπερ μάρκετ, οδηγώντας την βιοτεχνική αρτοποιία και τον φούρνο της γειτονιάς σε αφανισμό».