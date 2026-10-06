Μια γιορτή για το ψωμί, τον φούρνο της γειτονιάς και τη βιοτεχνική αρτοποιία.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνδιοργάνωση με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), προχωρά στη διοργάνωση της «Γιορτής Ψωμιού», στις 16 Οκτωβρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωμιού στις 16 Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 19:00

Στην πλατεία Κλαυθμώνος θα λειτουργήσει ένα υπαίθριο βιοτεχνικό αρτοποιείο, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει από κοντά την τέχνη, την παράδοση και τη διαδικασία παρασκευής του ψωμιού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ως βασικό στόχο να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην τέχνη του αρτοποιού, να αναδείξει την αξία της βιοτεχνικής αρτοποιίας και να προβάλει τον φούρνο της γειτονιάς και τον ρόλο του στην καθημερινότητα της κοινωνίας.

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Η ΣΑΑΠΠ καλεί όλους τους συναδέλφους, τους συνεργάτες του κλάδου, τους φορείς και φυσικά το καταναλωτικό κοινό να αγκαλιάσουν τη «Γιορτή Ψωμιού» και να δώσουν μαζί το μήνυμα ότι το ψωμί δεν είναι απλώς ένα προϊόν.