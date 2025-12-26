Το λευκό ψωμί, που παρασκευάζεται από επεξεργασμένο αλεύρι, έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Το ψωμί είναι βασικό τρόφιμο της καθημερινής διατροφής, όμως η επίδρασή του στο σάκχαρο του αίματος διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος και τον τρόπο κατανάλωσής του.

Ο κύριος λόγος είναι οι υδατάνθρακες που περιέχει, οι οποίοι μετατρέπονται σε γλυκόζη κατά την πέψη. Όταν αυτή η μετατροπή γίνεται γρήγορα, προκαλείται απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Το λευκό ψωμί, που παρασκευάζεται από επεξεργασμένο αλεύρι, έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει γρήγορα το σάκχαρο, επειδή στερείται φυτικών ινών και θρεπτικών συστατικών που θα επιβράδυναν την απορρόφηση της γλυκόζης. Αντίθετα, το ψωμί ολικής άλεσης, το ψωμί σικάλεως και το προζυμένιο περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, οι οποίες καθυστερούν την πέψη και συμβάλλουν σε πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

Ποιο ψωμί δεν επηρεάζει το σάκχαρο

Σημαντικό ρόλο παίζει και η σύσταση του γεύματος. Όταν το ψωμί καταναλώνεται μαζί με πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά, όπως τυρί, αυγό ή ελαιόλαδο, η άνοδος του σακχάρου είναι πιο ήπια. Επίσης, η ποσότητα έχει καθοριστική σημασία: ακόμη και το πιο «υγιεινό» ψωμί μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο αν καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα.

Η σωστή επιλογή ψωμιού και ο συνδυασμός του με άλλα τρόφιμα μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με διαβήτη, προδιαβήτη ή όσους επιδιώκουν πιο ισορροπημένη διατροφή.

Για αυτό και σύμφωνα με την καθηγήτρια διατροφής Lisa Young, συγγραφέα του βιβλίου Finally Full, Finally Slim, τα ψωμιά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και χαμηλή ποσότητα φυτικών ινών συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιλογές, καθώς προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος.

Αντίθετα, οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου. Για αυτό, ψωμιά ολικής άλεσης, με δημητριακά ολικής μορφής και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, αποτελούν πιο ασφαλή επιλογή.