Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει λόγος να ζεστάνουμε την πίτσα.

Η φρέσκια πίτσα, που μόλις έχει βγει από τον φούρνο, είναι μια από τις απολαύσεις της ζωής: τραγανή ζύμη, λιωμένο ζεστό τυρί… Υπάρχει τρόπος να επαναφέρουμε αυτό το «εφέ» την επόμενη ημέρα;

Το ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξαναζεστάνουμε την πίτσα φαίνεται ότι απασχολεί πολλούς. Για αυτό, η Washington Post δοκίμασε τις πέντε πιο δημοφιλείς μεθόδους και τις βαθμολόγησε, τονίζοντας βέβαια πως η ξαναζεσταμένη πίτσα δεν μπορεί, σχεδόν, ποτέ να συγκριθεί με τη φρέσκια.

Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει περισσέψει πίτσα και δεν έμειναν παρά μόνο ψίχουλα στο κουτί ή το ταψί και αν δεχθούμε ότι όντως χρειάζεται να τη ζεστάνουμε- κάτι που για πολλούς είναι… ιεροσυλία, αφού κρύα είναι εξίσου απολαυστική- αυτά είναι τα αποτελέσματα του «πειράματος» της Washington Post, από τη χειρότερη έως την καλύτερη μέθοδο.

5. Φούρνος μικροκυμάτων

Βάζουμε ένα φλιτζάνι νερό στον φούρνο μικροκυμάτων και 1-2 κομμάτια πίτσας σε πιάτο, το οποίο καλύπτουμε με χαρτοπετσέτα. Ζεσταίνουμε σε υψηλή ένταση έως ένα λεπτό, μέχρι το τυρί να μαλακώσει και να ζεσταθεί. Εάν χρειάζεται, ζεσταίνουμε για άλλα 15-30 δευτερόλεπτα.

Τα υπέρ και τα κατά: Μακράν η πιο γρήγορη μέθοδος (1-2 λεπτά) και το τυρί λιώνει ωραία. Όμως, η ζύμη είναι μαλακή και το κομμάτι ενδέχεται να καίει υπερβολικά και να μην μπορούμε να το φάμε αμέσως.

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Τα σχόλια των δοκιμαστών: «Η χειρότερη μέθοδος. Έχει γεύση σχολικού γεύματος», «Σίγουρα πανιασμένη, αλλά ζεστάθηκε ομοιόμορφα».

4. Φούρνος

Ανάβουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς (χωρίς να τον προθερμάνουμε), βάζουμε τα κομμάτια σε ταψί χωρίς να τα καλύψουμε και το τοποθετούμε στη μεσαία σχάρα. Βγάζουμε την πίτσα όταν έχει ζεσταθεί όσο θέλουμε. Μπορεί να χρειαστούν 12-16 λεπτά, ή και περισσότερο.

Τα υπέρ και τα κατά: Μπορούμε να ζεστάνουμε πολλά κομμάτια ταυτόχρονα. Όμως, η ζύμη ενδέχεται να είναι ακόμα μαλακή και όχι τραγανή έπειτα από 15 λεπτά. Αυτή η μέθοδος απαιτεί περισσότερο χρόνο από το air fryer ή τον φούρνο μικροκυμάτων.

Τα σχόλια των δοκιμαστών: «Σαν να τρως γόμα», «Λίγο πανιασμένη», «Θυμίζει περισσότερο ζελεδάκι», «Το χρώμα και η υφή του τυριού δεν είναι καθόλου ελκυστικά».

3. Air fryer

Ανοίγουμε το air fryer στους 180 βαθμούς. Βάζουμε το κομμάτι ή τα κομμάτια της πίτσας μόλις η συσκευή «πιάσει» την επιθυμητή θερμοκρασία. Ζεσταίνουμε για τέσσερα λεπτά.

Τα υπέρ και τα κατά: Σχετικά γρήγορη μέθοδος. Η πίτσα ζεσταίνεται πλήρως, η ζύμη είναι τραγανή. Όμως, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, μπορούμε να ζεστάνουμε μόνο 1-2 κομμάτια κάθε φορά.

Τα σχόλια των δοκιμαστών: «Ισορροπημένο αποτέλεσμα, τραγανή στη βάση και ελαφρώς στο πάνω μέρος», «Υπερβολικά μαλακή, στο στόμα γίνεται μια μάζα, είναι σαν να τρως χυλό βρώμης».

2. Τηγάνι

Προθερμαίνουμε ένα ανοξείδωτο τηγάνι περίπου 30 εκατοστών σε χαμηλή προς μέτρια θερμοκρασία. Όταν ζεσταθεί, προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού νερό και 1-2 κομμάτια πίτσας. Σκεπάζουμε με καπάκι και βγάζουμε έπειτα από 10-11 λεπτά.

Τα υπέρ και τα κατά: Η πίτσα ζεσταίνεται ομοιόμορφα, έχει τραγανή ζύμη. Όμως, πρέπει να προσέχουμε για να μην καούν από κάτω τα κομμάτια.

Τα σχόλια των δοκιμαστών: Όλοι παρατήρησαν την τραγανή ζύμη, αλλά ένας τη χαρακτήρισε «σκληρή σαν χαρτόνι». Κάποιοι ανέφεραν ότι το τυρί δεν είχε λιώσει όσο θα έπρεπε.

1. Πέτρα για ψήσιμο πίτσας

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς, έχοντας τοποθετήσει την πέτρα ψησίματος στο κάτω μέρος. Όταν ο φούρνος «πιάσει» την επιθυμητή θερμοκρασία, βάζουμε τα κομμάτια πάνω στην πέτρα και ζεσταίνουμε για πέντε λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνει τραγανή η ζύμη.

Τα υπέρ και τα κατά: Η πίτσα ζεσταίνεται ομοιόμορφα, η ζύμη είναι τραγανή. Το τυρί λιώνει με τρόπο που θυμίζει τη φρέσκια πίτσα, ενώ μπορούμε να ζεστάνουμε πολλά κομμάτια ταυτόχρονα. Όμως, η μέθοδος είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, γιατί μπορεί να χρειαστούν έως και 35 λεπτά.

Τα σχόλια των δοκιμαστών: «Διατηρεί τη γεύση, εξαιρετική θερμοκρασία», «Ωραία τραγανή ζύμη, ζεσταμένη ομοιόμορφα η πίτσα», «Η γεύση θυμίζει αμυδρά τη φρέσκια».