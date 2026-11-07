«Μας πήραν στο κυνήγι εμένα και άλλα δύο άτομα, απλά επειδή έτυχε και ήμασταν έξω» υποστήριξε ο 19χρονος φοιτητής αναφερόμενος στα επεισόδια στη Ζωγράφου.

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία 19χρονου φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών που ήταν ανάμεσα στους νεαρούς οι οποίοι δέχθηκαν άγρια επίθεση σε χώρου του Μαθηματικού στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου την περασμένη βδομάδα.

Όπως αναφέρει ο 19χρονος Λευτέρης σε δηλώσεις του, την ώρα της επίθεσης βρισκόταν έξω από τον χώρο όπου διεξαγόταν γενική συνέλευση, μαζί με δύο ακόμη συμφοιτητές του. «Άρχισαν να μας κυνηγάνε, μας πήραν στο κυνήγι εμένα και άλλα δύο άτομα, απλά επειδή έτυχε και ήμασταν έξω» υποστήριξε αρχικά τονίζοντας ότι εμφανίστηκε μπροστά τους μια ομάδα περίπου 20 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Μάλιστα, κρατούσαν ξύλινα ρόπαλα, ενώ ο επικεφαλής της ομάδας είχε στα χέρια του ένα τσεκούρι.

Στη μαρτυρία του ο 19χρονος τονίζει πως βρέθηκε στο στόχαστρο της επίθεσης χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση με τα συγκεκριμένα άτομα. Ο ίδιος προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας προς το κτίριο του Φυσικού όμως το άτομο που κρατούσε το τσεκούρι τον πλησίασε. Στη συνέχεια, κάποιο άλλο άτομο τον άρπαξε από πίσω και τον έριξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να περικυκλωθεί από οκτώ άτομα, τα οποία άρχισαν να τον χτυπούν.

«Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Ήταν μία φάση απίστευτου τρόμου και γνώριζα ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να μην βγω και ζωντανός από αυτήν την υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά ο 19χρονος. Παρά την τρομακτική του εμπειρία ο νεαρός υποστηρίζει ότι τέτοιες πράξεις βίας ενώνουν και δυναμώνουν το φοιτητικό κίνημα.

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«Δε θέλει να πάει ξανά πανεπιστήμιο, από θαύμα ζει»

Σε άλλη μαρτυρία για το περιστατικό στιγμές αγωνίας έζησε άλλος φοιτητής κατά τη διάρκεια της καταδρομικής επίθεσης κουκουλοφόρων στην Πανεπιστημιούπολη όπως περιέγραψε η μητέρα του.

Όπως αναφέρει η ίδια μιλώντας στο MEGA, ο γιος της «ζει από θαύμα» αποκαλύπτοντας πως νοσηλεύτηκε για μια νύχτα στο νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνό μετά από επίθεση που δέχθηκε με μολότοφ.

«Καλύτερα είναι. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό. Δεν κατάλαβαν κάτι. Ήταν στην αίθουσα τα παιδιά και άκουσαν φασαρία. Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να φύγουν για να μην είναι μέσα και με το που βγήκαν στον διάδρομο, τους πέτυχαν. Ζει από θαύμα. Είπα ότι δεν κάηκε πιο πολύ από θαύμα, όταν είδα το βίντεο. Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν θυμάται».

Να θυμίσουμε ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης (4/11) στην Πανεπιστημιούπολη όταν ομάδα περισσότερων από 50 ατόμων, με κράνη και καλυμμένα χαρακτηριστικά, εισέβαλε σε αίθουσα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, όπου πραγματοποιούταν συνέλευση φοιτητών.

Η έρευνα για τα αίτια της συμπλοκής βρίσκεται σε εξέλιξη.