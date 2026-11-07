Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ευθείες κατηγορίες εναντίον των Δημοκρατικών προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας ότι επιχειρούν να εκφοβίσουν κυβερνητικά στελέχη, δωρητές και υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών μέσω απειλών για καθαίρεση, φυλάκιση και άλλες κυρώσεις.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια δήλωση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος χρησιμοποιούν πολιτικές και νομικές διαδικασίες ως μέσα πίεσης απέναντι στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει άμεσα τις καταγγελλόμενες ενέργειες, τις οποίες χαρακτήρισε εγκληματικές.

«Οι Δημοκρατικοί απειλούν πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και την υπουργό Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και άλλα πρόσωπα, με καθαίρεση και πολλές άλλες μορφές τιμωρίας, παρόλο που παραδέχονται ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να το κάνουν και ότι τα θύματα αυτής της παράνομης διαδικασίας δεν έχουν διαπράξει, ούτε καν διανοηθεί, πράξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την καθαίρεσή τους. Αυτό αποτελεί εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο και πρέπει να λογοδοτήσουν γι' αυτό.

Επιπλέον, απειλούν τους δωρητές μας, ορισμένους από τους πιο αξιοσέβαστους ανθρώπους οπουδήποτε στον κόσμο, με φυλάκιση και πολλές άλλες μορφές τιμωρίας, απλώς και μόνο επειδή τυχαίνει να είναι Ρεπουμπλικανοί ή υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών. Πρόκειται για εργαλειοποίηση των θεσμών και χρήση της Δικαιοσύνης ως πολιτικού όπλου σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Η γερουσιαστής από το Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, δηλώνει ότι πρόκειται να στραφεί εναντίον όλων των νέων ανθρώπων που πιστεύουν στις αξίες των Ρεπουμπλικανών και που δείχνουν έστω και την παραμικρή τάση να είναι Ρεπουμπλικανοί. Αυτοί που πρέπει να φυλακιστούν είναι οι ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ και οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να βάλουν μυαλό, και μάλιστα γρήγορα! Απειλητικές επιστολές έχουν σταλεί σε πολλούς ανθρώπους, όλοι τους αθώοι, από πολιτικούς ηγέτες των Δημοκρατικών. Με την παρούσα δήλωσή μου, δίνω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει αμέσως αυτή την εγκληματική πράξη! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε.