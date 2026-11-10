Για 35 ημέρες, η ομάδα του ισπανικού Μέσου εξερεύνησε «το TikTok σαν να ήταν παιδεραστής» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Με τον τίτλο το «TikTok είναι το σπίτι του παιδεραστή» ισπανική έρευνα αποκάλυψε πως η πλατφόρμα είναι γεμάτη από υλικό για παιδόφιλους και ότι το ίδιο το TikTok δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει τη διάδοσή του.

Όλα άρχισαν από το Maldita.es. Για 35 ημέρες, η ομάδα του ισπανικού Μέσου εξερεύνησε την πλατφόρμα σαν να ήταν παιδεραστής όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εκπαίδευσε τον αλγόριθμό της, χρησιμοποίησε τη μηχανή αναζήτησής της, είχε πρόσβαση σε ζωντανές μεταδόσεις με ανήλικους και παρακολούθησε πωλητές υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Telegram και το Zangi. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κακοποίηση δεν είναι κρυφή, αλλά βασίζεται στα ίδια τα εργαλεία του TikTok».

Όπως αποκάλυψε η έρευνα οι αλγόριθμοι μηχανής αναζήτησης και προτάσεων του TikTok οδηγούν τους χρήστες «σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών». Η έρευνα καταγράφει δίκτυα που φτάνουν στην Ισπανία, τη Λατινική Αμερική, την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία και καταδεικνύει την αποτυχία των συστημάτων προστασίας του TikTok ακόμη και όταν ειδοποιούνται άμεσα ότι το περιεχόμενο υπάρχει.

«Το συμπέρασμα είναι ότι το TikTok δεν ενεργεί αποτρεπτικά, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωσή του με το νόμο» σημειώνει η ομάδα της Maldita.es, η οποία για ακριβώς αυτόν τον λόγο ανέφερε όλα τα στοιχεία στην Ισπανική Εισαγγελία Κυβερνοεγκλήματος.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Το ισπανικό Μέσο παραθέτοντας τα στοιχεία ζήτησε από το γραφείο του εισαγγελέα «να αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής της πλατφόρμας στην Ισπανία, «αν αυτό κριθεί απαραίτητο».

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Στην έρευνα με τίτλο «TikTok, το σπίτι του παιδόφιλου», η ομάδα της Maldita.es ισχυρίζεται ότι εντόπισε πάνω από 1.000 βίντεο με παιδοφιλικό και σεξουαλικό περιεχόμενο, και πως τα βίντεο είχαν συγκεντρώσει πάνω από 48 εκατ. προβολές.

Το μέσο εξηγεί ότι ορισμένες από τις εικόνες έχουν δημοσιευθεί ήδη από τον Μάιο και πως η πλατφόρμα δεν έκανε απολύτως τίποτα για αυτό, Τα πλάνα από τα βίντεο, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία από το Μέσο, έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια: κάποιοι χρήστες υπερηφανεύονται ότι και εκείνοι έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά τα δικά τους παιδιά, αδέλφια ή ανίψια.

Η υπουργός Νεολαίας, στην Ισπανία, η Σίρα Ντέγκο, ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τους εκπροσώπους του TikTok στην Ισπανία προκειμένου να ακούσει [τις εξηγήσεις της πλατφόρμας αλλά και τα μέτρα που υιοθέτησε και τις άμεσες ενέργειες που σκοπεύει να αναλάβει».

Η κυβέρνηση της Ισπανίας διαμηνύει ότι τα γεγονότα στα ντοκουμέντα αυτά «είναι εξέχουσας βαρύτητας» και ζήτησε άμεσο συντονισμό και απάντηση από όλους του εμπλεκόμενους, υπό το πρίσμα της παραβίασης προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

«Είναι ένα σκάνδαλο, πρέπει να ερευνηθεί» απάντησε ο Πέδρο Σάντσεθ και διαβεβαίωσε πως «Αν χρειαστεί να αναστείλουμε την λειτουργία μιας πλατφόρμας, θα το κάνουμε».

Τη Δευτέρα το TikTok κάλεσε τη Maldita.es να κοινοποιήσει την έρευνά της «στο σύνολό της», καθώς «η άρνησή της εμποδίζει ενεργά» τον εντοπισμό και την αφαίρεση του εν λόγω υλικού.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Efe, επικαλούμενο πηγές από το TikTok, η πλατφόρμα τονίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης στα «ευρήματα» που δημοσίευσε το Maldita.es «δυσχεραίνει» την υποβολή αναφορών από την πλευρά της πλατφόρμας προς τις Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας του Κράτους, ενώ η ίδια συνεχίζει να «παρέχει στήριξη στις αρμόδιες αρχές».

Με πληροφορίες του Maldita.es