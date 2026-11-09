Η προεκλογική εκστρατεία, η οποία ξεκινά σε τέσσερις ημέρες, αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η στέγαση, η μετανάστευση και η διαφθορά, καθώς και στις πολιτικές επιπτώσεις από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τον περασμένο μήνα.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) της Ισπανίας αναμένεται να επικρατήσει των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, ωστόσο θα χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox προκειμένου να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Η προεκλογική εκστρατεία, η οποία ξεκινά σε τέσσερις ημέρες, αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η στέγαση, η μετανάστευση και η διαφθορά, καθώς και στις πολιτικές επιπτώσεις από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τον περασμένο μήνα, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Δημοσκόπηση της SocioMetrica, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα El Español, εκτιμά ότι το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θα συγκεντρώσουν συνολικά περίπου 200 έδρες στην ισπανική Βουλή των 350 εδρών.

Οι Σοσιαλιστές αναμένεται να εξασφαλίσουν 108 έδρες, δύο περισσότερες σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Μετακίνηση 832.000 ψηφοφόρων από την Αριστερά προς τη Δεξιά

Η δημοσκόπηση, η οποία βασίστηκε σε 5.460 διαδικτυακές συνεντεύξεις και έχει περιθώριο στατιστικού σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφει μετακίνηση 832.000 ψηφοφόρων από την Αριστερά προς τη Δεξιά.

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Άλλη δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για την εφημερίδα El País έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλιστών περιορίζεται στις 2 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς οι τελευταίοι ενίσχυσαν το ποσοστό τους κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, φτάνοντας στο 29,9% στην πρόθεση ψήφου.

Ωστόσο, PP και VOX αθροιστικά φαίνεται να εξασφαλίζουν 190 έδρες.

Η εταιρεία 40dB πραγματοποίησε έρευνα σε 2.000 άτομα μέσω διαδικτύου, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος 2,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Δημοσκόπηση της Sigma Dos, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα El Mundo, δείχνει ότι οι Σοσιαλιστές ανακτούν μέρος των απωλειών που υπέστησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν 105 έδρες. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πίσω από το Λαϊκό Κόμμα και το Vox, τα οποία προβλέπεται να συγκεντρώσουν συνολικά 199 έδρες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.172 ατόμων, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος 2,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Δημοσκόπηση της IMOP για την εφημερίδα El Confidencial επικεντρώθηκε στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και όχι στις εκτιμήσεις για την κατανομή των εδρών. Τα ευρήματά της καταγράφουν μείωση της εκλογικής συσπείρωσης των Σοσιαλιστών και ενίσχυση του Λαϊκού Κόμματος, κυρίως σε βάρος του Vox.

Τον περασμένο μήνα, τα κόμματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ισπανία δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες του Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία, επικεφαλής ενός αριστερού κυβερνητικού συνασπισμού.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) αναμένεται να εξασφαλίσει από 10 έως 15 έδρες, ενώ το αντίπαλο πολιτικό σχήμα Podemos κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής.

Με πληροφορίες από Reuters