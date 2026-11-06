Η υπόθεση αφορά κονδύλια που προορίζονταν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, σηματοδότησης και επικοινωνιών της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης.

Έρευνες στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (ADIF), της Κρατικής Υπηρεσίας Σιδηροδρομικής Ασφάλειας (AESF) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ισπανίας πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανής απάτης με κονδύλια που προορίζονταν για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα της 28ης Οκτωβρίου με 69 νεκρούς.

Η υπόθεση αφορά κονδύλια που προορίζονταν για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, σηματοδότησης και επικοινωνιών της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης, όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα, κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο..

Η έρευνα διεξάγεται με την υποστήριξη της ισπανικής Guardia Civil (Unidad Central Operativa - UCO) και ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η EPPO διευκρίνισε ότι επιβεβαιώνει κατ' εξαίρεση τις ερευνητικές ενέργειες λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, επισημαίνοντας ότι δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα που αφορά την ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Η πρώτη είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Με πληροφορίες από eppo.europa.eu