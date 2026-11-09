Πού και πότε θα τελεστεί η κηδεία του.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, καθώς μαθεύτηκε πως πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στα social media.

Ο Τάκης Βουτέρης υπήρξε ηθοποιός και ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά και σύζυγος της Αννίτας Δεκαβάλα.

Η πολιτική κηδεία του ηθοποιού, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 11:30 στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, ενώ η σορός του θα μεταφερθεί αργότερα στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε από την αγαπημένη μας συνάδελφο και φίλη Αννίτα Δεκαβάλα την αποχώρηση από την ζωή του συζύγου και συντρόφου της στην τέχνη μας σπουδαίου ιδρυτή του Θεάτρου του ΠΕΙΡΑΙΑ Τάκη Βουτέρη. Μας έστειλε την παρακάτω Ανακοίνωση για τον Θάνατο του Τάκη Βουτέρη.

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Τον αγαπημένο μας, Τάκη Βουτέρη, αποχαιρετούμε με πολιτική κηδεία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 11.30, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας, η σύζυγος, Αννίτα Δεκαβάλλα, τα παιδιά, Γιώργης Βουτέρης, Δέσποινα Βουτέρη και Νικόλας Παναγιωτόπουλος, η εγγονή του, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Παράκληση της οικογένειας αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.)».

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