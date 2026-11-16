Ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα ανατρέψει την πρωτοβουλία του για τους συντελεστές δόμησης στα βόρεια προάστια.

Στο Μαξίμου μεταφέρεται τη Δευτέρα η σύγκρουση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσανατολίζεται στο πάγωμα του σχεδιασμού που προωθήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. .

Οι έξι δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα, που έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο κατά των σχετικών μελετών, θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντήσουν τον πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη θα βρίσκονται επίσης ο Στ. Παπασταύρου και ο Κωστής Χατζηδάκης.

Οι δήμαρχοι δεν πηγαίνουν στη συνάντηση απλώς για να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους. Έχουν ήδη ζητήσει την απόσυρση των μελετών, υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές τους δεν αντέχουν την πρόσθετη δόμηση που προβλέπει ο σχεδιασμός.

Φαίνεται πως με την υποστήριξη των υπουργών που πολιτεύονται στον βόρειο τομέα (Χατζηδάκης, Αδωνις, Κεραμέως, Μαρινάκης) το αίτημά τους γίνεται δεκτό και ο σχεδιασμός Παπασταύρου θα οδηγηθεί στις καλένδες.

Ακόμη και αν γίνει προσπάθεια να μην τσαλακωθεί, το αποτέλεσμα δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: Έπαιξε και έχασε. Ο Παπασταύρου είχε πει ότι οι μελέτες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από τη διαβούλευση. Άλλο όμως οι διορθώσεις μιας μελέτης και άλλο να χρειάζεται παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού για να ανασταλεί συνολικά η διαδικασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν τον βοήθησε ούτε η καλή σχέση που διατηρεί με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι, με την οποία έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα. Να συμπεριληφθεί στο Επικρατείας, όπως θα ήθελε, αποκλείεται, ενω δεν είναι καν βέβαιο ότι θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές, στο νότιο τομέα όπως είχε ακουστεί.

Α.