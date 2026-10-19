«Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας» τονίζει ο Χάρης Μαμουλάκης.

Παραιτήθηκε, όπως είχε προαναγγείλει από νωρίς σήμερα η στήλη «Πληροφοριοδότης», ο Χάρης Μαμουλάκης από βουλευτής.

Ο μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Facebook ότι υπέβαλλε την παραίτησή του, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Αναλυτικά:

«Σήμερα, υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του βουλευτή Ηρακλείου.

Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

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Ένας κύκλος έκλεισε.

Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη.

Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί.

Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας».

{https://x.com/Mamoulakis/status/2112073004423557483}

Ο Χάρης Μαμουλάκης είχε αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Ιουλίου και έκτοτε ήταν ανεξάρτητος. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ.