Οι αποκαλύψεις για την... Αίγινα και η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης από Λιάκο και Μαξίμου.

Τι είναι αυτό που οδήγησε αιφνιδιαστικά τον Βαγγέλη Λιάκο σε παραίτηση το πρωί του Σαββάτου; Το ερώτημα είναι απολύτως εύλογο, δεδομένου ότι ο ίδιος μόλις πριν δύο μέρες είχε βγει στον ΣΚΑΙ υπεραμυνόμενος της – κάθετης – απόφασής του πως δεν παραιτείται. Και δεδομένου ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποφασίσει να πιει όλο το πικρό ποτήρι του πολιτικού κόστους με την παραμονή Λιάκου στη θέση του υφυπουργού, για να μην δώσει την εικόνα πως ξηλώνεται το πουλόβερ με τρίτη απομάκρυνση μετά τους Μπεκίρη και Τσαβδαρίδη μέσα σε ένα μήνα.

Ενδεικτική του κυβερνητικού μπάχαλου είναι εξάλλου η χθεσινή αποκάλυψη της στήλης πως από το βράδυ της Παρασκευής κυβερνητικά στελέχη απαντούσαν σε σχετικά ερωτήματα δημοσιογράφων πως... δεν γνωρίζουν εάν έχει παραιτηθεί ο Βαγγέλης Λιάκος, καθώς και ότι το πρωί του Σαββάτου πριν την παραίτηση, είχε προηγηθεί και συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό.

Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, η απάντηση ίσως να βρίσκεται σε μία νέα σημερινή αποκάλυψη του Βαγγέλη Τριάντη (που αποκάλυψε στην ολοκληρία της την υπόθεση) στο «Ρεπορτάζ» πως η μία αδερφή Λιάκου σε διεκδίκηση αναθέσεων από το Δήμο Αίγινας υπέβαλε τιμή προσφοράς με δύο εταιρείες, ενώ η τρίτη ήταν... υπαλλήλου της. Η ανάθεση δόθηκε με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς και όλως τυχαίως η προσφορά του υπαλλήλου της ήταν πάντα μεγαλύτερη με αποτέλεσμα ο Δήμος Αίγινας να αναθέτει στην ίδια τη δουλειά.

Μία τάξη, μία αλφαδιά δηλαδή. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια... Ίσως λοιπόν να εξηγείται και η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του κ. Λιάκου και του Μεγάρου Μαξίμου πρωί πρωί Σαββάτου...

Ν.Α.