Οι παρεμβάσεις συμπίπτουν με τις εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής των Pizza Fan και Χωριάτικο, που έχουν αφήσει σκιές για την εμπλοκή στελεχών της ΑΑΔΕ.

Εκτεταμένες αλλαγές στην οργανωτική διάρθρωση και στα περιγράμματα θέσεων εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέρνει νέα απόφαση του Διοικητή της Αρχής Γιώργου Πιτσιλή. Οι παρεμβάσεις συμπίπτουν με τις εξελίξεις γύρω από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής των Pizza Fan και Χωριάτικο, που έχουν αφήσει σκιές για την εμπλοκή στελεχών της ΑΑΔΕ.

Οι αλλαγές εκτείνονται, μεταξύ άλλων, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, σε φορολογικά και ελεγκτικά κέντρα, διευθύνσεις σχεδιασμού ελέγχων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης φορολογουμένων , τελωνειακές περιφέρειες και άλλες οργανικές μονάδες της Αρχής. Ειδικά για τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων - η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα λόγω των κακώς κειμένων- με την απόφαση Πιτσιλή εντάσσονται επιπλέον περιγράμματα θέσεων τεχνικής υποστήριξης και υποστηρικτικών λειτουργιών για τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης προστίθενται δύο κατηγορίες θέσεων εργασίας που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των ελέγχων και των ερευνών. Η μία αφορά έμπειρους υπαλλήλους και η δεύτερη υπαλλήλους τεχνικής υποστήριξης.

Η απόφαση περιλαμβάνει ακόμη παρεμβάσεις στα Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προβλέπεται νέα θέση προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Γ’, η οποία καλύπτει το Μητρώο, την Απεικόνιση Συναλλαγών και τα Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Μικρών Επιχειρήσεων. Ακόμη, μετονομάζονται υφιστάμενες θέσεις προϊσταμένων και υπαλλήλων, ώστε να προσαρμοστούν στη νέα οργανωτική δομή των υπηρεσιών. Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τα τμήματα Μητρώου Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Απεικόνισης Συναλλαγών, Νομικής Υποστήριξης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, καθώς και τα τμήματα ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ.

Στο ΚΕΦΟΔΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, προβλέπεται η ένταξη θέσεων προϊσταμένου, έμπειρου υπαλλήλου και υπαλλήλου στο νέο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Άμεσης Φορολογίας.

Βαρύτητα δίνεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων, όπου αναπροσαρμόζονται τα περιγράμματα θέσεων εργασίας στελεχών που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την υποστήριξη των φορολογικών ελέγχων. Οι τροποποιήσεις αφορούν θέσεις προϊσταμένων, εμπειρογνωμόνων και υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων μεγάλου και μεσαίου πλούτου, καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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Αλλαγές προβλέπονται επίσης για τις θέσεις που σχετίζονται με την προτεραιοποίηση υποθέσεων φορολογικού ελέγχου, την ανίχνευση τάσεων παραβατικότητας, τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και την επεξεργασία αποτελεσμάτων ελέγχων. Στο πεδίο των ενδοομιλικών συναλλαγών και των πολυμερών ελέγχων ανακαθορίζονται καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα για συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς να μεταβάλλεται ο βαθμός τους.

Παρεμβάσεις καταγράφονται και στα Ελεγκτικά Κέντρα, όπου τροποποιούνται τα περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων υποδιευθύνσεων και τμημάτων ελέγχου. Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται και στις τελωνειακές περιφέρειες, όπου προβλέπονται νέες θέσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων περιγραμμάτων. Τροποποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης σε θέσεις οικονομικών επιθεωρητών, ελεγκτών και υπαλλήλων που ασχολούνται με τελωνειακές διαδικασίες, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δασμολογικά ζητήματα και ειδικά καθεστώτα.

Τέλος, στις προβλέψεις της απόφασης περιλαμβάνεται και η δημιουργία δύο νέων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για τη θέση του Υπευθύνου Ασφαλείας του Διοικητή και τη θέση του Συνοδού Ασφαλείας του Διοικητή.