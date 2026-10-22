Το περιστατικό προκάλεσε έντονη νευρικότητα στις αγορές, με την τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) να πλησιάζει τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε πετρελαϊκό κοίτασμα της Σαουδικής Αραβίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επίθεση σημειώθηκε στο πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah, το οποίο ανήκει στην κρατική εταιρεία Saudi Aramco. Παρά τις ανθρώπινες απώλειες, οι παραγωγικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις δεν επηρεάστηκαν.

Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε έντονη νευρικότητα στις αγορές, με την τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) να πλησιάζει τα 98 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ να ξεπερνά τα 110 δολάρια.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν την απομάκρυνση μέρους του προσωπικού των διπλωματικών τους αποστολών στη Σαουδική Αραβία, καθώς και μελών των οικογενειών τους, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία διαρκεί εννέα μήνες, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

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Άνοδος σχεδόν 80% για το Μπρεντ από τις αρχές του 2026

Από τις αρχές του 2026, το Μπρεντ έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 80%, κυρίως εξαιτίας των προβλημάτων στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Το τελευταίο διάστημα, οι εξαγωγές είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν, πλησιάζοντας τα προπολεμικά επίπεδα. Μάλιστα, το Κουβέιτ έχει ήδη αποκαταστήσει πλήρως τις ποσότητες πετρελαίου που διοχετεύει στις διεθνείς αγορές.

Παρά τη σταδιακή ομαλοποίηση των εξαγωγών, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ασταθής. Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι συνεχίζουν τα πλήγματα κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο κίνδυνος περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης εμποδίζει την αποκλιμάκωση των τιμών, παρά τη βελτίωση της προσφοράς.

Φόβοι για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και μεταφορές

Η παραμονή του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα και στις μεταφορές, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς ενδεχόμενα νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση, επηρεάζοντας άμεσα την παγκόσμια οικονομία.