Η Menarini Hellas παρουσιάζει τη νέα διαδραστική εκστρατεία πληροφόρησης για την αντιμικροβιακή αντοχή.

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Αντιμικροβιακή Αντοχή (AMR), η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, η Menarini Hellas παρουσιάζει τη νέα εκστρατεία πληροφόρησης «Η αντιμετώπιση της AMR ξεκινά από την ενημέρωση», με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση μιας από τις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία.

Με κεντρικό μήνυμα για το 2026 «One Health, One Action: Prevent AMR Now», η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης και συλλογικής δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής η οποία απειλεί τα συστήματα υγείας και εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, καθώς τα βακτήρια αναπτύσσουν άμυνες απέναντι στα διαθέσιμα φάρμακα.1

Η μικροβιακή αντοχή είναι ήδη μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς καθιστά ακόμη και κοινές λοιμώξεις δυσκολότερες στη θεραπεία. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με υψηλά επίπεδα ανθεκτικών μικροβίων στην Ευρώπη, με τα νεότερα στοιχεία του ECDC να καταγράφουν αύξηση 109% στις λοιμώξεις αίματος από ανθεκτικό E. coli, 20,7% στις λοιμώξεις από MRSA και 14,1% στις λοιμώξεις από ανθεκτική Klebsiella. Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί πλέον κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Με βασική πεποίθηση ότι «Η αντιμετώπιση της AMR ξεκινά από την ενημέρωση», η Menarini Hellas θέτει στη διάθεση του κοινού την ειδική ιστοσελίδα amrmenarini.gr, η οποία συγκεντρώνει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό γύρω από την αντιμικροβιακή αντοχή και τη σημασία της ορθής και υπεύθυνης χρήσης των αντιβιοτικών.

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Η γνώση γίνεται παιχνίδι

Στο επίκεντρο της νέας πρωτοβουλίας βρίσκεται ένα διαδραστικό παιχνίδι μνήμης για τη μικροβιακή αντοχή, το οποίο μετατρέπει την ενημέρωση σε μια απλή, συμμετοχική και ευχάριστη εμπειρία. Οι χρήστες καλούνται να γυρίσουν και να ταιριάξουν τις κάρτες, ανακαλύπτοντας μέσα από κάθε σωστό συνδυασμό ενδιαφέροντα στοιχεία και βασικές πληροφορίες για την αντιμικροβιακή αντοχή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξοικειωθούν με σημαντικές έννοιες γύρω από την AMR και να ενημερωθούν για τους κινδύνους που συνδέονται με την αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών. Η πρωτοβουλία αξιοποιεί έναν πιο άμεσο, κατανοητό και διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας, επιδιώκοντας να φέρει ένα σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας πιο κοντά στην καθημερινότητα του κοινού.

Ο κ. Δημήτριος Δόγανος, Business Unit Manager Cardiometabolic (Diabetes, Dyslipidemia & Hypertension), Respiratory and Hospital Antibiotics Field, Menarini Hellas A.E., δήλωσε σχετικά: «Η αντιμικροβιακή αντοχή αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία και η ουσιαστική ενημέρωση όλων μας είναι ένα βασικό βήμα για την αντιμετώπισή της. Στη Menarini Hellas πιστεύουμε ότι η επιστημονικά έγκυρη γνώση χρειάζεται να γίνεται προσιτή, κατανοητή και να μπορεί να κινητοποιεί τον καθένα μας. Με τη νέα μας πρωτοβουλία και το διαδραστικό παιχνίδι μνήμης επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε το κοινό με έναν διαφορετικό τρόπο, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης των αντιβιοτικών και της πρόληψης. Γιατί απέναντι στην αντιμικροβιακή αντοχή, η ενημέρωση και η υπεύθυνη στάση είναι υπόθεση όλων μας.»

Μάθετε περισσότερα και παίξτε το παιχνίδι μνήμης στο amrmenarini.gr