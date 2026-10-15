Την ερχόμενη Τρίτη, ψηφίζουν οι στρατιώτες στο Ισραήλ.

Οι πρώτες ψήφοι για τις εκλογές στο Ισραήλ μπήκαν στην κάλπη καθώς άνοιξε η ψηφοφορία για τις διπλωματικές αποστολές της χώρας σε όλον τον κόσμο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Ισραήλ την μεθεπόμενη Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, ωστόσο στις κάλπες που έχουν στηθεί ήδη στις πρεσβείες μπορούν να ψηφίσουν οι διπλωματικές αποστολές και οι οικογένειές τους μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.

Συνολικά, υπάρχουν 101 εκλογικά κέντρα σε 99 διπλωματικές αποστολές, όπου μπορούν να ψηφίσουν 4.800 Ισραηλινοί ανά τον κόσμο. Το μεγαλύτερο σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών και την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, με 700 άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στα παράδοξα της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ, είναι από τις ελάχιστες δημοκρατικές χώρες, που δεν επιτρέπει στους πολίτες του που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές. Σε κάλπες του εξωτερικού έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο όσοι υπηρετούν σε διπλωματικά σώματα ανάμεσά τους στρατιωτικοί ακόλουθοι και οι οικογένειές τους.

Περισσότεροι από 50.000 Ισραηλινοί αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα τους για να ψηφίσουν, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή.

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Η πρώτη πρεσβεία που άνοιξε για τις εκλογές ήταν εκείνη στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, που άνοιξε για τους ψηφοφόρους στις 9 π.μ το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα). Μία ώρα μετά ακολούθησαν οι ισραηλινοί στα νησιά Φίτζι.

Οι τελευταίοι που θα ψηφίσουν είναι οι Ισραηλινοί που έχουν δικαίωμα ψήφου στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες όπου οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 π.μ της Παρασκευής (ώρα Ισραήλ).

Πίσω στο Ισραήλ τα ψηφοδέλτια

Στη συνέχεια τα ψηφοδέλτια θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Ισραήλ και θα σταλούν στην Κνεσέτ για καταμέτρηση.

«Σήμερα κορυφώνεται μια μακρά και σχολαστική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας προετοιμαστήκαμε για τη διεξαγωγή εκλογών στις ισραηλινές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό», δήλωσε η Αβίβα Ραζ Σεχτέρ, επικεφαλής της ομάδας εκλογικών επιχειρήσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η ημέρα των εκλογών είναι μία γιορτή για την ισραηλινή δημοκρατία, μία καθοριστική στιγμή όπου οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους να διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας» δήλωσε ο Ντιν Λιβνέ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Οι IDF στήνουν κάλπες για τους στρατιώτες

Νωρίτερα από τους πολίτες θα ψηφίσει και ο στρατός του Ισραήλ, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα στηθούν 850 εκλογικά κέντρα σε στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα και πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ.

Οι στρατιώτες θα αρχίσουν να ψηφίζουν το απόγευμα της Τρίτης 20 Οκτωβρίου λόγω των «επιχειρησιακών ζητημάτων». Τα εκλογικά κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, οπότε και διεξάγονται οι εκλογές στη χώρα.

Οι IDF θα στήσουν 40 εκλογικά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, αρκετά στον Λίβανο και 9 στη Συρία.

Οι στρατιώτες μπορούν να ψηφίσουν και ως Ισραηλινοί πολίτες στις 27 Οκτωβρίου. Ωστόσο θα υπάρχουν διπλοί φάκελοι, σύμφωνα με τους Times of Israel, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ψηφίσουν δύο φορές.

Με πληροφορίες των Times of Israel