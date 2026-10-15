Οι έρευνες αναδεικνύουν πώς η διαδικτυακή διαφήμιση, η οποία εδώ και χρόνια εγείρει ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας, μπορεί να αξιοποιηθεί και ως μέσο για την πραγματοποίηση εκτεταμένων επιχειρήσεων κατασκοπείας.

Ισραηλινή εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης φέρεται να παρακολουθούσε χρήστες του διαδικτύου μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διαφημίσεων, εντοπίζοντας πιθανούς στόχους και διευκολύνοντας την εγκατάσταση κατασκοπευτικού λογισμικού στις συσκευές τους, σύμφωνα με έρευνες δύο οργανισμών που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη.

Η εταιρεία Discover-Tech φέρεται να παρείχε σε ισραηλινές εταιρείες παρακολούθησης, μεταξύ των οποίων η Candiru, πρόσβαση σε διαφημιστικές πλατφόρμες της Google, της Comcast, της ρωσικής Yandex και άλλων εταιρειών. Η Candiru, η οποία αναπτύσσει λογισμικό κατασκοπείας, έχει συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τα ευρήματα προέρχονται από ξεχωριστές εκθέσεις του καναδικού ερευνητικού οργανισμού κυβερνοασφάλειας Citizen Lab και της αμερικανικής εταιρείας Confiant, που ειδικεύεται στην ασφάλεια της ψηφιακής διαφήμισης.

Οι έρευνες αναδεικνύουν πώς η διαδικτυακή διαφήμιση, η οποία εδώ και χρόνια εγείρει ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας, μπορεί να αξιοποιηθεί και ως μέσο για την πραγματοποίηση εκτεταμένων επιχειρήσεων κατασκοπείας.

«Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η διαδικτυακή διαφήμιση συνιστά συστημική απειλή για την ασφάλεια», δήλωσε στο Reuters ο Wolfie Cristl, ανώτερος ερευνητής του Citizen Lab.

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Περισσότερες από 120.000 ιστοσελίδες και 75.000 εφαρμογές

Οι διαδικτυακές διαφημίσεις της Discover-Tech - οι οποίες συχνά αφορούσαν συνηθισμένα προϊόντα, όπως κινητά τηλέφωνα ή ασύρματα ακουστικά - εμφανίστηκαν σε περισσότερους από 120.000 ιστότοπους και 75.000 εφαρμογές, σύμφωνα με το Citizen Lab.

Οι χρήστες που επισκέπτονταν ιστότοπους ή χρησιμοποιούσαν εφαρμογές που περιείχαν τις κακόβουλες διαφημίσεις μπορούσαν να εντοπιστούν και να παρακολουθούνται από την Discover-Tech, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία προσπάθησε να προσπαθούσε να υποκλέψει τους αριθμούς τηλεφώνου χρηστών smartphone, ανέφεραν οι ερευνητές. Για να πραγματοποιηθεί η κατασκοπεία, αρκούσε απλώς να φορτωθεί η διαφήμιση σε έναν ιστότοπο.

Ορισμένες διαφημίσεις χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσουν στην εγκατάσταση λογισμικού κατασκοπείας (spyware) της Candiru στις συσκευές των χρηστών, σύμφωνα με τις δύο ερευνητικές ομάδες. Ωστόσο, η Confiant ανέφερε ότι οι διαφημίσεις που συνέδεσε με την Candiru αποτελούσαν ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής διαφημιστικής της Discover-Tech.

Κακόβουλες διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε εκατοντάδες ευαίσθητα δίκτυα

Ο συνιδρυτής της Confiant, Jerome Dangu, εκτίμησε ότι η Discover-Tech προωθούσε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια διαφημίσεις ημερησίως σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διαφημιστικών εταιρειών (cookie matching), μπορούσε να παρακολουθεί χρήστες ακόμη και εκτός της εμβέλειας των δικών της διαφημίσεων.

«Είναι πολύ πιθανό εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν εκτεθεί στη δραστηριότητα της Discover-Tech», δήλωσε ο Dangu.

Η Discover-Tech ιδρύθηκε το 2020 και δεν απάντησε στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Ούτε ο διευθύνων σύμβουλός της, Dekel Boni, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες επικοινωνίας.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ είχε συμπεριλάβει την Candiru στη μαύρη λίστα το 2021, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία προμήθευε λογισμικό κατασκοπείας το οποίο χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση κυβερνητικών αξιωματούχων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και ακαδημαϊκών.

Το Citizen Lab ανέφερε ότι λογισμικό της Candiru, το οποίο διανεμόταν μέσω διαφημίσεων της Discover-Tech, είχε χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση 45 συσκευές με Windows στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ, μεταξύ 2024 και 2025. Η ερευνητική ομάδα δήλωσε ότι επιβεβαίωσε τα περιστατικά μέσω αρχείων καταγραφής δικτύου που της παραχώρησε το ίδιο το μέσο ενημέρωσης.

Ο Dangu από την Confiant δήλωσε ότι οι κακόβουλες διαφημίσεις είχαν εμφανιστεί σε χρήστες σε «εκατοντάδες δίκτυα ευαίσθητων κατηγοριών», μεταξύ των οποίων το Πεντάγωνο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ανέφερε επίσης ότι ορισμένες περιοχές, όπως τα Παλαιστινιακά Εδάφη, είχαν κατακλυστεί από τις διαφημίσεις της ισραηλινής εταιρείας.

«Σχεδόν σε οποιονδήποτε ιστότοπο στην Παλαιστίνη έβρισκες μια διαφήμιση της Discover-Tech. Αυτό τους προσφέρει μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα των ψηφιακών δραστηριοτήτων μιας ολόκληρης χώρας», δήλωσε.

Το Citizen Lab ανέφερε επίσης ότι είχε παρόμοια στοιχεία που έδειχναν πως οι κακόβουλες διαφημίσεις εμφανίζονταν σε άτομα που βρίσκονταν στα δίκτυα των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περισσότερων από 12 άλλων εθνικών κυβερνήσεων.

Άλλα δίκτυα στα οποία εμφανίστηκαν οι διαφημίσεις περιλάμβαναν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ημιαγωγών και των μικροτσίπ, όπως οι Nvidia, SanDisk, Broadcom και Micron, καθώς και αρκετούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης στο Μεξικό, το Ισραήλ και την Ευρώπη, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν.

Εκτός από το ότι εντόπισε την Candiru και δύο ακόμη εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρακολούθησης, το Citizen Lab ανέφερε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το από πού ενδέχεται να λειτουργούσαν οι χρήστες της Discover-Tech. Αυτό έγινε επειδή η εταιρεία εξέθεσε κατά λάθος στο διαδίκτυο τα αρχεία καταγραφής ελέγχου ταυτότητας (authentication logs), τα οποία έδειχναν συνδέσεις χρηστών από διευθύνσεις IP στο Ισραήλ, στην Ευρώπη και στην περιοχή του Κόλπου.

Μέτρα κατά της Discover-Tech

Η Discover-Tech αποκλείεται πλέον από ορισμένα τμήματα της αγοράς διαδικτυακής διαφήμισης.

Η Google δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι συνεργάστηκε με το Citizen Lab και την Confiant στην έρευνά τους και απέκλεισε την Discover-Tech από τις διαφημιστικές πλατφόρμες της, «λόγω συστηματικής παραβίασης των πολιτικών μας».

Η IAB Europe, η ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τον κλάδο του ψηφιακού μάρκετινγκ και της διαδικτυακής διαφήμισης, ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναστείλει την έγκριση της Discover-Tech από τον κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών της παγκοσμίως, αφού ένας έλεγχος εντόπισε παραβιάσεις των πολιτικών της.

Η Beeswax, θυγατρική της Comcast που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία διαφημίσεων, αφαίρεσε την Discover-Tech από την πλατφόρμα της «έπειτα από πρόσφατη δραστηριότητα», όπως ανέφερε η Comcast σε ανακοίνωσή της.

Η Yandex δεν απάντησε στα μηνύματα του Reuters με τα οποία ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η παρακολούθηση ανθρώπων μέσω της διαφημιστικής τεχνολογίας θεωρείται όλο και περισσότερο απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Νωρίτερα μέσα στο ίδιο έτος, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι είχε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες είχαν γίνει στόχος μέσω δεδομένων τοποθεσίας, τα οποία είχαν συλλεχθεί από εταιρείες διαφημιστικής τεχνολογίας και εταιρείες εμπορίας δεδομένων (data brokers).

Έκτοτε, διάφοροι κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν απενεργοποιήσει την παρακολούθηση διαφημίσεων σε ορισμένες συσκευές.

Με πληροφορίες από Reuters