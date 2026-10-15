Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία.

Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών που είχαν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και ανατροπές στις μετακινήσεις των επιβατών τις προηγούμενες ημέρες.

Από το λιμάνι του Πειραιά οι αναχωρήσεις των πλοίων πραγματοποιούνται πλέον κανονικά, ενώ πλήρως εξυπηρετούνται και οι γραμμές του Αργοσαρωνικού, τόσο με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά όσο και με ταχύπλοα.

Στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου η επανέναρξη των δρομολογίων αναμένεται το απόγευμα, με την πρώτη αναχώρηση από τη Ραφήνα να έχει προγραμματιστεί για τις 16:30 και από το Λαύριο για τις 17:30.

Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των αναχωρήσεων.