Όσοι βρέθηκαν στο Allwyn Χ McLaren Racing LIVE IN ATHENS έζησαν μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις.

Από τον εκκωφαντικό ήχο των κινητήρων μέχρι τη χαρακτηριστική μυρωδιά του καμένου ελαστικού και τις εντυπωσιακές εικόνες στην πίστα, η McLaren MCL60 και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna ξύπνησαν όλες τις αισθήσεις των χιλιάδων θεατών που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το Allwyn X McLaren Racing LIVE IN ATHENS, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Τα δύο εμβληματικά μονοθέσια χάρισαν μοναδικές στιγμές στους φίλους του motorsport, φέρνοντάς τους πιο κοντά από ποτέ στην καρδιά και την ιστορία της McLaren Racing.

H McLaren MCL60

{https://www.youtube.com/shorts/TrRf0n-4GwI}

H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

{https://www.youtube.com/shorts/oUwPEZLOeS0}