Από τον εκκωφαντικό ήχο των κινητήρων μέχρι τη χαρακτηριστική μυρωδιά του καμένου ελαστικού και τις εντυπωσιακές εικόνες στην πίστα, η McLaren MCL60 και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna ξύπνησαν όλες τις αισθήσεις των χιλιάδων θεατών που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το Allwyn X McLaren Racing LIVE IN ATHENS, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
Τα δύο εμβληματικά μονοθέσια χάρισαν μοναδικές στιγμές στους φίλους του motorsport, φέρνοντάς τους πιο κοντά από ποτέ στην καρδιά και την ιστορία της McLaren Racing.
H McLaren MCL60
{https://www.youtube.com/shorts/TrRf0n-4GwI}
H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna
{https://www.youtube.com/shorts/oUwPEZLOeS0}