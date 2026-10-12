Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αποτέλεσε παράλληλα ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για τον κλάδο του αυτοκινήτου, φέρνοντας κοντά αυτοκινητοβιομηχανίες, εισαγωγικές εταιρείες, επαγγελματίες και καταναλωτές.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, καταγράφοντας ρεκόρ επισκεψιμότητας και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες. Με 52 μάρκες αυτοκινήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών που έχει καταγραφεί ποτέ σε έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, η φετινή διοργάνωση στέφθηκε με τεράστια επιτυχία, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο κοινό και στους συμμετέχοντες.

­Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, το Metropolitan Expo βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής αυτοκίνησης, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας από πλευράς συμμετοχών. Για εννέα ημέρες, χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δεκάδες νέα μοντέλα, να ανακαλύψουν τις τελευταίες τεχνολογίες και να ζήσουν την εμπειρία μιας διοργάνωσης που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρης της αγοράς αυτοκινήτου.

Στα Hall 3 & Hall 4 του Metropolitan Expo παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή ποικιλία αυτοκινήτων, καλύπτοντας σχεδόν κάθε κατηγορία της αγοράς. Από μικρά αυτοκίνητα πόλης και οικογενειακά SUV μέχρι ηλεκτρικά, υβριδικά, μοντέλα υψηλών επιδόσεων και επαγγελματικά οχήματα, η φετινή διοργάνωση έδωσε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν συγκεντρωμένες τις σημαντικότερες προτάσεις της σύγχρονης αυτοκίνησης.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση κατείχαν οι πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, καθώς και οι νέες μάρκες που συστήθηκαν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μοντέλα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να καθίσουν πίσω από το τιμόνι τους, να ανακαλύψουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να ενημερωθούν απευθείας από τους εκπροσώπους των εταιρειών.

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Πέρα από τις συμμετοχές και τις σημαντικές πρεμιέρες, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού. Η μεγάλη προσέλευση, η συνεχής κίνηση στα περίπτερα και, κυρίως, οι ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις των επισκεπτών δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Οικογένειες, νέοι άνθρωποι, φίλοι του αυτοκινήτου και υποψήφιοι αγοραστές αγκάλιασαν τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι το αυτοκίνητο εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό του ελληνικού κοινού.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αποτέλεσε παράλληλα ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για τον κλάδο του αυτοκινήτου, φέρνοντας κοντά αυτοκινητοβιομηχανίες, εισαγωγικές εταιρείες, επαγγελματίες και καταναλωτές. Η ισχυρή παρουσία των εταιρειών και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης ανέδειξαν τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς και επιβεβαίωσαν τη σημασία της πραγματοποίησης μεγάλων εκθέσεων αυτοκινήτου στη χώρα μας.

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες, τους χορηγούς, τους συνεργάτες και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της έκθεσης. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζει στο κοινό, που αγκάλιασε την AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ με ενθουσιασμό και μαζική συμμετοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ολοκληρώθηκε αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες εκθέσεις, με σημαντικές διεθνείς συμμετοχές, εντυπωσιακές πρεμιέρες και υψηλό επίπεδο οργάνωσης.

Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το επόμενο ραντεβού με τον κόσμο του αυτοκινήτου!