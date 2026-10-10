Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η AUTO ATHINA 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία! Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η τελευταία ευκαιρία να ζήσετε από κοντά τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, στο Metropolitan Expo.

Στα Hall 3 & Hall 4 του Metropolitan Expo φιλοξενούνται 52 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμός-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, με δεκάδες νέα μοντέλα και πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις για κάθε ανάγκη. Από ηλεκτρικά και υβριδικά μέχρι SUV, αυτοκίνητα πόλης, μοντέλα υψηλών επιδόσεων και επαγγελματικά οχήματα, η φετινή διοργάνωση καλύπτει σχεδόν κάθε κατηγορία της σύγχρονης αγοράς αυτοκινήτου.

Ανακαλύψτε από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις, γνωρίστε νέα μοντέλα και αξιοποιήστε την ευκαιρία να οδηγήσετε επιλεγμένα αυτοκίνητα μέσα από τα δωρεάν test drives.

Μην χάσετε το τελευταίο ραντεβού με την αυτοκίνηση!

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου | 10:00–21:00

Metropolitan Expo – Hall 3 & Hall 4

Εισιτήρια μέσω More.com, στα φυσικά καταστήματα Public και στα ταμεία της έκθεσης.

Δωρεάν είσοδος για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών.

Δωρεάν parking για όλους τους επισκέπτες.

Δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο προς το εκθεσιακό κέντρο και αντίστροφα. : Δείτε εδώ τα δρομολόγια