Ο ελληνικός αγώνας αποτελεί τον έβδομο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA, σε ένα διευρυμένο ημερολόγιο 15 διοργανώσεων.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2027, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA (WRC), το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Ο ελληνικός αγώνας θα αποτελέσει τον έβδομο σταθμό μιας αγωνιστικής περιόδου που περιλαμβάνει 15 διοργανώσεις σε πέντε ηπείρους και σηματοδοτεί την είσοδο του θεσμού σε μια νέα εποχή.

Η παρουσία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο πρόγραμμα του 2027 διατηρεί την Ελλάδα ανάμεσα στους καθιερωμένους προορισμούς του WRC, σε μια χρονιά διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του πρωταθλήματος. Με τον μοναδικό χωμάτινο χαρακτήρα του, το Ακρόπολις θα ανοίξει τη θερινή περίοδο των ευρωπαϊκών χωμάτινων αγώνων, μετά τους τρεις διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους σε Κροατία, Κανάρια Νησιά και Ιαπωνία.

Το 2027 συμπίπτει με την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών WRC27, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους, τη διεύρυνση των συμμετοχών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για αυτοκινητοβιομηχανίες και ανεξάρτητους κατασκευαστές. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα αποτελέσει μέρος αυτής της μετάβασης, συνδέοντας την ιστορική του ταυτότητα με την επόμενη φάση εξέλιξης του θεσμού.

Στις σημαντικότερες αλλαγές του ημερολογίου περιλαμβάνονται η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά από το 1988, με το Ράλλυ Ηνωμένων Πολιτειών, και του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά από το 2019, με το Ράλλυ Σκωτίας. Παράλληλα, το ασφάλτινο Ράλλυ Ιταλίας εντάσσεται στο πρόγραμμα, με ειδικές διαδρομές στην περιοχή του Λάτσιο και σημείο αναφοράς τη Ρώμη. Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, στις 21-24 Ιανουαρίου, και θα ολοκληρωθεί με το Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας, στις 25-28 Νοεμβρίου.

Με αφορμή την οριστικοποίηση του ημερολογίου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας και μια διοργάνωση με ξεχωριστή διεθνή ταυτότητα. Η παρουσία του στο διευρυμένο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2027 δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδείξει ξανά την αγωνιστική της παράδοση, τα τοπία και τη φιλοξενία της. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος μας είναι ένας αγώνας αντάξιος της ιστορίας του Ακρόπολις και των προσδοκιών των πληρωμάτων και των θεατών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, σχολίασε: «Το ημερολόγιο αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική του WRC. Οι νέοι αγώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ενισχύουν το πρωτάθλημα σε χώρες με πλούσια παράδοση στα ράλλυ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μάς προσφέρουν μια συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης σε μια χώρα όπου το ενδιαφέρον για τα ράλλυ συνεχίζει να αυξάνεται».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της WRC Promoter, Εric Boullier, δήλωσε: «Το 2027 σηματοδοτεί την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ και το ημερολόγιο αυτό αντανακλά τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο προσιτό και πραγματικά παγκόσμιο πρωτάθλημα».

Το ημερολόγιο του WRC 2027

Γύρος Αγώνας Ημερομηνίες

1 Ράλλυ Μόντε Κάρλο 21–24 Ιανουαρίου

2 Ράλλυ Σουηδίας 18-21 Φεβρουαρίου

3 Ράλλυ Σαφάρι Κένυας 18-21 Μαρτίου

4 Ράλλυ Κροατίας 8-11 Απριλίου

5 Ράλλυ Καναρίων Νήσων 6-9 Μαΐου

6 Ράλλυ Ιαπωνίας 3-6 Ιουνίου

7 ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 24-27 Ιουνίου

8 Ράλλυ Ιταλίας 8-11 Ιουλίου

9 Ράλλυ Εσθονίας 22-25 Ιουλίου

10 Ράλλυ Φινλανδίας 29 Ιουλίου - 1 Αυγούστου

11 Ράλλυ Ηνωμένων Πολιτειών 26-29 Αυγούστου

12 Ράλλυ Σκωτίας 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου

13 Ράλλυ Παραγουάης 21-24 Οκτωβρίου

14 Ράλλυ Χιλής - Μπιομπίο 4-7 Νοεμβρίου

15 Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας 25-28 Νοεμβρίου